IL PROGETTO consiste in un percorso di 4-5 chilometri, adatto a tutti, tra vie cittadine, boschi e parchi urbani. L'iniziativa in programma martedì, partenza dal piazzale della chiesa di Villa Potenza

Martedì 28 agosto, alle 21,30, nuovo appuntamento con “Salute in cammino Macerata”, iniziativa di promozione della salute organizzata dall’ u.s. Acli Marche, dall’u.s. Acli provinciale di Macerata e dall’asd Green Nordic Walking col patrocinio dell’amministrazione comunale e grazie ad un contributo dell’Asur Marche nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età”. Il progetto consiste in un percorso di 4-5 chilometri, adatto a tutti, tra vie cittadine, boschi e parchi urbani. Si consigliano abbigliamento stagionale, scarpe sportive, è utile portare anche una pila ed un gilet catarifrangente. L’iniziativa è gratuita e per partecipare basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via. Martedì 28 agosto si partirà dal piazzale della chiesa nel quartiere di Villa Potenza. Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Salute in cammino” oppure chiamare il numero tel:3482407754.