EVENTO - Il direttore Federico Maccari parteciperà all'incontro "Rinascita post sisma", curato dalla Regione: «C’è tanto da fare per il territorio. Ben vengano le occasioni di confronto e di analisi»

“La Rinascita post-sisma” è il titolo dell’evento organizzato dalla Regione nel corso del Meeting di Comunione e liberazione in corso a Rimini. Domani dalle 15 nell’Arena A1, Federico Maccari, direttore de La Pasta di Camerino dibatterà con il presidente della giunta regionale Luca Ceriscioli, il rettore dell’Unicam Claudio Pettinari e Vincenzo Nespeca dell’associazione Chiedi alla Polvere. Sarà presente anche il maestro Giovanni Allevi. La Pasta di Camerino è diventata ormai la più importante azienda privata del territorio di Camerino e terzo attore nazionale nel settore della pasta secca all’uovo davanti a nomi storici del settore.

«Sono particolarmente lieto dell’invito – ha detto Maccari – e ritengo che pur di fronte a tragedie praticamente quotidiane come quelle del ponte di Genova o degli escursionisti in Calabria, il nostro Paese non perda la capacità di ricordare. L’agenda delle priorità è sempre influenzata dall’emergenza dei fatti di cronaca ma, iniziative come queste, consentono di tenere sempre viva l’attenzione non solo tra coloro che vivono quei territori e quel disagio quotidianamente, ma anche tra coloro che hanno la sensibilità e la voglia di non attendere che si faccia preferendo adoperarsi per contribuire a fare. Questo Meeting – prosegue Maccari -, ha una rilevanza nazionale ed attrae moltissimi visitatori e giornalisti. La fase dell’emergenza nel centro Italia, a seguito del sisma, è probabilmente finita mentre non lo sono i disagi. C’è tanto da fare e ben vengano le occasioni di confronto e di analisi».

All’indomani della gravissima scossa di terremoto del 30 ottobre 2016 la famiglia Maccari ha deciso ed annunciato la decisione di voler investire ancora, sempre nel territorio di Camerino, ampliando lo stabilimento produttivo inaugurato lo scorso 15 settembre. «L’obiettivo – spiega l’azienda -, era anche quello di dare un segnale a tutti i camerti che il territorio è ferito ma non morto, che c’è possibilità e voglia di fare impresa cercando di rappresentare un modello di speranza per la rinascita. A seguito dell’ampliamento da 5mila a 10mila metri quadrati coperti l’azienda ha una capacità produttiva di 500 quintali di pasta al giorno con 100 referenze. Oggi l’azienda ha 68 dipendenti, tutti del territorio di Camerino e per il 60% donne. Già oggi nelle Marche la nostra pasta artigianale è la più venduta. L’obiettivo è raggiungere questo primato anche per la pasta di semola che già dai primi mesi del nuovo anno è in distribuzione in tutti i migliori supermercati ed ipermercati della regione».