Con l’asino da Montalto ad Amatrice in memoria delle vittime del terremoto

E’ partito ieri mattina da Montalto Marche, il suo paese, diretto verso Amatrice. Il suo compagno di viaggio è… un asinello. Intende arrivare, ovviamente a piedi, per giovedì 23 agosto, in tempo per poter partecipare alla seconda fiaccolata in memoria delle vittime del sisma del 24 agosto 2016.

Protagonista di questo insolito viaggio è Filippo Gobbi, un ambulante di frutta e verdura molto conosciuto in tutta la zona e anche anche ad Ascoli, soprattutto nel quartiere di Monticelli, dove ogni settimana espone e vende i suoi prodotti. Filippo Gobbi, conosciuto con il nomignolo di “pelle e ossa” già in passato è stato protagonista di lunghi cammini in nome della fede e della pace.