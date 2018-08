Arcieri allo stadio di Camerino

TIRO CON L'ARCO - Stage in città della Fitarco Marche prima del raduno di atletica

Gara di tiro con l’arco allo stadio universitario di Camerino. Per alcuni giorni si svolgerà in città, inoltre, uno stage giovanile di preparazione con i migliori giovani arcieri e non solo:”E-stage con noi 2018″ della Fitarco Marche.

Poi si aggiungerà l’atletica con un raduno estivo di quasi una settimana. Mercoledì 22 alle 9 il benvenuto delle autorità ai tantissimi atleti all’auditorium Benedetto XII. Una grande sinergia tra università, comune di Camerino, Cus Camerino e società Camerino calcio. Il presidente del Cus Stefano Belardinelli dice: «Gli studenti sono fuori città per le vacanze estive. Gli oltre 200 ragazzi e ragazze di atletica e del tiro con l’arco ci faranno apparire una Camerino “in forma” e questo ci da tanta forza; speriamo che la Regione investa in questi territori e su questi eventi, ne abbiamo bisogno. Grazie al rettore Pettinari al sindaco Pasqui e ai presidenti di Fidal e Fitarco Marche Giuseppe Scorzoso e Fabietti Marisa che hanno mostrato grande amicizia e sensibilità».