ANZIANI TRASFERITI - Il primo cittadino ribadisce che non si può utilizzare l'hotel Miramonti: «La ricostruzione della casa di riposo è stata indicata come opera primaria»

In replica al nostro articolo sulla casa di riposo di Pioraco il sindaco Luisella Tamagnini invia alcune precisazioni. «La discussione su questo argomento si sta facendo stucchevole – spiega il sindaco – in quanto vengono ripetute le stesse argomentazioni troppo spesso senza il supporto di adeguata documentazione. Questa è la situazione in punti:

1) I motivi per cui non si è ritenuto di procedere con la struttura Miramonti sono stati chiariti ampiamente su Cronache Maceratesi del 13 agosto 2018.

2) i migranti sono stati spostati su richiesta della cooperativa Orizzonti per suoi motivi e non su ordine della prefettura per favorire il rientro degli anziani, la quale Prefettura è stata invece più volte contattata da un Comitato locale che insisteva sull’utilizzo del Miramonti come casa di riposo.

4) non si tratta di dare solo un’imbiancata alle pareti perché non si deve ospitare una squadra di calcio, ma persone anziane con limitazioni fisiche importanti che necessitano di adeguata assistenza.

5) presso l’ospedale di Matelica saranno pure in cinque in una stanza e me ne duole, ma in caso di necessità, cosa non inusuale con degli anziani, l’assistenza è quella di un ospedale e non di una casa privata

6) la spesa per adeguare il Miramonti è sicuramente di molto superiore ai 40mila euro, pertanto si deve fare comunque una gara a meno che il privato proprietario provveda con i suoi soldi, ma poi chi lo rifonderà?

7) l’affitto di una struttura per anziani del tipo in questione si aggira intorno ai 25.000 euro l’anno di media: chi li paga?

8) la cifra di un milione e duecentottanta mila euro per la casa di riposo non è stata “trovata” è stata assegnata dalla Regione e dalla Protezione Civile sulla base delle valutazioni eseguite

9) il monitoraggio sismico di terzo livello non esiste, casomai è la microzonazione sismica che con il progetto di cui trattasi non ha nulla a che vedere

10) vorrei invitare il suddetto giornalista a informarsi meglio sul significato tecnico del termine di residenza protetta

11) se il giornalista e chi gli ha fornito il materiale informativo volessero aprire una sottoscrizione in altre Regioni, che so, in Molise o in Liguria facciano pure. La Lombardia ci ha già donato la passerella inaugurata a dicembre. Le donazioni ci sono state e sono state utilizzate, la cartiera è stata rimessa in sesto dal proprietario in nemmeno un anno, non è che non sappiamo chiedere o siamo dimenticati.

12) se qualcuno pensa di fare lavori per un milione e più senza gara, temo non sia presente a se stesso. Se poi la gara è corretta, per quale motivo le ditte escluse dovrebbero ricorrere al Tar?

13) riportare la frase che gli anziani non votano è una pura malignità soprattutto perché gli anziani spesso hanno parenti che potrebbero invece votare.

14) se poi qualcuno volesse indicare quale possa essere il beneficio per il Comune di Pioraco nell’ostacolare la ricostruzione della casa di riposo, quando invece è stata indicata come opera primaria e ci volesse illuminare gliene saremmo infinitamente grati».