TOLENTINO - L'appuntamento alla sua decima edizione si svolgerà da venerdì 17 a domenica 19 agosto al castello della Rancia

Il 17, 18 e 19 agosto, al Castello della Rancia di Tolentino, ritorna il Festival di Maria (ex D.P. Fest). L’appuntamento giunto alla 10° edizione quest’anno ha come tema «Avvenga di me secondo la tua Parola».

«Il Festival, patrocinato dal comune di Tolentino, è animato dalla Fraternità Laudato Si’ è un’occasione – scrivono gli organizzatori – per riscoprire la freschezza e la gioia del messaggio di Gesù, accompagnati dalla nostra Mamma Celeste, tutto ciò grazie all’alternanza di preghiera, testimonianze di vita vissuta e momenti di festa insieme».

Diversi gli ospiti che interverranno per animare le serate con la loro testimonianza: dalla band composta da moglie e marito Mienmiuaif che porteranno la loro testimonianza domenica alle 18,15, all’ex boss della Versilia, Carmelo Musumeci, condannato all’ergastolo e impegnato dal 2007 nel progetto “Oltre le sbarre” che racconterà la sua esperienza sabato alle 21,30. A concludere gli appuntamenti sarà domenica alle 21,30 Gigi De Palo, giornalista, scrittore e presidente nazionale del Forum delle famiglie.

Domenica ci sarà la santa messa alle 19 presieduta dal ministro provinciale dei Frati Minori delle Marche, padre Ferdinando Campana. Coordinatore delle serate padre Roberto De Luca. Saranno presenti sacerdoti per il sacramento della riconciliazione, punto ristoro, servizio di accoglienza bambini e ampio parcheggio.

Le iniziative prenderanno il via venerdì 17 a partire dalle 20,45, sabato 18 dalle 17,30 in poi e domenica dalle 17 fino a tarda sera.