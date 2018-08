Carlo Moretti del Circolo Vela Civitanova si è aggiudicato la 63esima edizione della Coppa Ceriana, il trofeo storico del Circolo Vela Porto Recanati. Al secondo posto la coppia composta Michele Menichelli e Nedo Aristei, mentre il vincitore della passata edizione, Gabriele Cingolani, è arrivato terzo: tutti del Circolo Vela portorecanatese.

La Coppa fu istituita nel lontano 1956 dalla famiglia Ceriana in memoria del figlio Piero, caduto eroicamente nella Seconda Guerra Mondiale. Piero Ceriana, classe 1921, studente al Politecnico di Torino, si arruolò volontario e, come guardiamarina, prestò servizio sulla torpediniera “Il Cigno” nel Mediterraneo. Il 16 aprile 1943 “Il Cigno”, che scortava un convoglio lungo il canale di Sicilia, affrontò insieme ad un’altra torpediniera, due super caccia nemici i cui siluri lo colpirono affondandolo. Piero Ceriana, incurante della propria vita, restò alla radio per guidare il salvataggio del convoglio, cosa che riuscì a fare, sacrificando la vita.

LA REGATA ZONALE classe FJ è stata vinta dalla coppia Jommi-Costantini della Lega Navale Porto San Giorgio. Al secondo posto il duo Giammarini-Giammarini sempre della Lega Navale sangiorgese, mentre al 3° posto si sono piazzati Francesco Klinger e Leonardo Viti del Circolo Vela Porto Recanati.