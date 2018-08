CIVITANOVA - Allarme in via Molise. Il proprietario, rintracciato dai militari, rischia denuncia per omessa custodia. Intervento anche per un cinghiale sulla strada in via Fontezoppa

Pitbull semina il panico in via Molise e nelle strade del quartiere San Gabriele di Civitanova. Fra le tante chiamate al centralino dei carabinieri ieri nel pomeriggio anche quella di alcuni residenti che allarmati segnalavano la presenza nella zona di un cane di razza pitbull slegato e senza padrone al seguito che girava fra gli appartamenti. La presenza del cane ha messo in allarme i residenti che hanno avvertito i carabinieri che arrivati sul posto effettivamente hanno trovato il pitbull. Non era aggressivo, ma i militari hanno attivato il servizio di acchiappacani del canile che ha permesso tramite il microchip di risalire all’identità del padrone dell’animale. Il proprietario è stato contattato dai carabinieri, ma non si era accorto che il cane era scappato da casa ed era andato in libertà a farsi una passeggiata nel quartiere. Alla fine l’animale è stato riconsegnato al padrone che però rischia una denuncia per omessa custodia.

E sempre per un altro animale, questa volta selvatico, i carabinieri sono stati allertati in via Fontezoppa dove alcuni automobilisti per fortuna sono riusciti a schivare un cinghiale sbucato dalla campagna e poi ritornato nella zona boschiva. Il grosso ungolato aveva attraversato la strada attorno alle 19,30 all’altezza dell’azienda Falc e diversi automobilisti per pura casualità sono riusciti a non farsi travolgere dalla bestia selvatica che spesso in montagna provoca, suo malgrado, incidenti devastanti per le autovetture e spesso fatali per l’animale. Sul posto i carabinieri, ma il cinghiale era già tornato a luoghi a lui più confacenti.