CIVITANOVA - Ivo Costamagna attacca: «Suona strano vedere insieme Ceriscioli, Ciarapica, Micucci, Sciapichetti e Silenzi tagliare il nastro e fare la parata con un attrezzo da 65 mila euro mentre a Macerata si inaugurano oncologia e radiologia»

«Ok l’inaugurazione dell’ortopantomografo, ma la politica spieghi cosa vuole fare sull’ospedale unico». Ivo Costamagna, ex presidente del Consiglio comunale di Civitanova, interviene dopo i tagli del nastro nell’area vasta 3 e chiede di tornare a parlare dell’ospedale unico facendo un passo indietro. «Vedere insieme Ceriscioli, Ciarapica, Micucci, Sciapichetti e Silenzi tagliare il nastro dell’ortopantomografo quando a Macerata si inaugurano nuovi reparti di oncologia e radiologia, una domanda seria la pone. E’ impensabile che Civitanova possa sulla sanità pubblica fare la parata con un attrezzo da 65 mila euro e non porre tutti insieme la domanda a Ceriscioli su cosa si vuole fare. Si inaugurano nuove ali e reparti a Macerata e poi si farà l’ospedale unico li? Delle due l’una, anche a livello regionale come Uniti per le Marche chiesto al Presidente di rivedere la scelta sull’ospedale unico e di fermarlo su Macerata. Non ha senso portare avanti investimenti su Macerata in attesa di un ospedale che secondo loro dovrà essere pronto fra 3 o 4 anni. Da Civitanova ci sia una presa di posizione forte e di porre a Ceriscioli lo stesso tema posto da Uniti per le Marche, altrimenti si va avanti in una situazione di confusione in cui Macerata continua a inaugurare roba importante e a Civitanova niente. Dica Ciarapica anche cosa intende fare su questo tema».