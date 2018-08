TURISMO - Si chiama MappToGo la nuova applicazione per organizzare le visite. A fine ottobre uno stand al festival nazionale a Bologna (Fico Eataly World)

Una app con informazioni utili al turista su dove andare, cosa fare, dove mangiare, dormire, la storia dei palazzi e delle chiese del borgo, oltre a news dalla città. Treia entra a far parte delle eccellenze italiane in MappToGo, l’app gratuita che aiuta ad organizzare la visita nelle città turisitiche d’Italia: dalla consultazione mappe alla ricerca delle attrazioni, dai ristoranti tipici ai negozi di artigianato. MappToGo che crea itinerari in base alle passioni e alle esigenze del turista, è stata presentata nel corso dell’ultima assemblea nazionale a Norcia e ha già avuto diverse adesioni, anche nelle Marche.Un utile strumento messo a disposizione dei visitatori per far conoscere il borgo e i suoi tanti tesori. L’app permetterà al turista di orientarsi per conoscere al meglio le peculiarità storiche e architettoniche ma anche le attività di ristorazione ed alberghiere che il paese può offrire.Tutto ciò aiuterà a conoscere la storia del paese, monumenti e tesori tra cui il Teatro Comunale, il Museo Archeologico, il nuovo museo del bracciale e Villa Spada.

Intanto è ufficiale la data del festival nazionale dei borghi, che dopo tre anni di pausa, riprende il suo svolgimento; dal 26 al 28 ottobre al Fico Eataly World di Bologna la città di Treia sarà presente con le sue strutture ricettive, le sue aziende agricole e i suoi produttori, per promuovere al meglio la propria immagine. Nel più grande parco agroalimentare del mondo inaugurato a Bologna lo scorso 15 novembre ( la Pro Treia vi ha già partecipato lo scorso 20 maggio per promuovere il calcione), sarà presente anche l’Osteria dei Borghi più Belli d’Italia e uno stand per la vendita dei prodotti tipici, per celebrare al meglio l’aspetto enogastronomico nell’anno del cibo. Il 26 ottobre alle 10.30 la grande inaugurazione del festival con i saluti istituzionali e un convegno su “il turismo enogastronomico nei Borghi più Belli d’Italia”.