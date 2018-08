CIVITANOVA - Il sindacato lamenta il mancato versamento dal 2009 della quota vincolata derivante dalle multe: si tratta di 17.500 euro all'anno per tutto il corpo

Il comune di Civitanova non versa il fondo pensione per i vigili, il sindacato fa causa all’ente. E’ fissata per gennaio l’udienza al tribunale del lavoro intentata da quasi tutti i vigili urbani del Comune tramite il sindacato Ospol/Csa delle Marche di cui è presidente il maggiore Benedetto Crescenzi. La giunta ha deliberato nei giorni scorsi l’affidamento all’avvocato Gianluigi Boschi per la difesa dell’ente. La causa nasce da parte del sindacato a tutela dei vigili che dal 2009 ad oggi si sono visti negati il riconoscimento di una percentuale dei proventi originati dalle multe per il fondo pensione come previsto dalla legge. Secondo l’articolo 208 infatti parte delle somme originate dall’incasso delle multe sono vincolate a interventi di miglioramento della sicurezza su strada, a opere di prevenzione e anche al finanziamento di misure di assistenza e previdenza per il personale fissate sulla base degli accordi del contratto e per Civitanova ammontano a circa 500 euro annue a vigile urbano. Nel comando i vigili sono 35 e quindi si parla di cifre pari a circa 17.500 euro annui per tutto il corpo, cifra mai versata dal 2009. Questa somma secondo Crescenzi non è mai stata versata e non si conosce l’utilizzo che è stato fatto della percentuale vincolata. Nonostante i vari tentativi da parte del sindacato gli uffici non hanno mai finanziato la previdenza per i vigili. Da qui il ricorso a cui hanno aderito il 98% dei vigili. Il sindacato è rappresentato dall’avvocato Mauro Riccioni.