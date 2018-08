SANITA' - Nuovo macchinario nel reparto di radiologia. All'inaugurazione anche il presidente della Regione Luca Ceriscioli. Scoperta una targa in ricordo dell'ex sindaco che ha donato l'indennità di carica per l'acquisto della bobina per la risonanza magnetica dedicata allo studio del tumore alla mammella

È avvenuta oggi pomeriggio l’inaugurazione del nuovo Ortopantomografo per la radiologia dell’Ospedale di Camerino. Presente anche il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli. «Dall’inizio della legislatura abbiamo spinto sugli investimenti e sulla riqualificazione delle macchine per avere servizi di qualità collegati digitalmente in modo che un esame fatto in qualsiasi parte della regione sia un domani poi disponibile nel fascicolo elettronico di ogni singolo utente. Sono questi i risultati degli investimenti. L’anno scorso abbiamo stanziato la cifra straordinaria di 200 milioni che si stanno trasformando mano a mano in realizzazioni in tutto il territorio. Nel caso specifico, questa apparecchiatura all’avanguardia, qualifica gli esami diagnostici per la bocca permettendo una qualità notevole e dando più sicurezza al cittadino. Un altro motivo di festa nel giorno dell’inaugurazione dello studentato Unicam». L’Ortopantomografia è una tecnica radiografica che fornisce un’immagine dei denti, delle arcate dentarie, delle ossa mandibolari e mascellari, dei seni mascellari su un’unica pellicola radiografica. L’esame permette inoltre di eseguire delle specifiche radiografie delle articolazioni temporo mandibolari, vale a dire di quelle strutture con cui la mandibola entra in articolazione con l’osso temporale permettendo i movimenti di apertura e di chiusura della bocca. Nell’occasione è stata anche scoperta una targa in ricordo dello scomparso sindaco di Camerino Dario Conti, che ha donato l’indennità di carica per l’acquisto della bobina per la risonanza magnetica dedicata allo studio del tumore alla mammella.

Era il luglio del 2014 quando Conti decise di destinare quasi 40mila euro dell’indennità di fine mandato, all’acquisto di questa bobina all’avanguardia, che ha reso Camerino un centro importante nell’Area Vasta per lo studio delle patologie della mammella. A ricordarlo è stato il dottor Pietro Cruciani, responsabile della radiologia dell’ospedale di Camerino-San Severino: «Dario teneva molto all’ospedale, alla difesa delle categorie deboli ed è stato un esempio per tutti noi che lo abbiamo conosciuto, per questo abbiamo deciso di mettere questa targa a ricordo del suo gesto di grande generosità». Ha aggiunto il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui: «Con Dario sono stato vicesindaco, ma era soprattutto un amico sincero. Lui guardava direttamente alle cose concrete ed alle necessità dei cittadini, lo diceva da molto che voleva destinare l’indennità di carica alla bobina, un gesto che dimostra il suo amore verso una delle situazioni fondamentali per il prossimo. Questa è la giornata più bella per ricordarlo, il suo desiderio era quello di una sanità perfettamente funzionante e dell’amore verso i giovani e l’ateneo».