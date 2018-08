MATCH - Il commissario straordinario alla ricostruzione e presidente della Lega nazionale pallavolo maschile ha accettato l'invito dell'amministrazione comunale

Una partita di volley speciale si è tenuta ieri pomeriggio per le ragazze della Esa Volley, nel campo di beach volley di Esanatoglia, con alcuni ospiti d’eccezione, accolti dal sindaco Luigi Nazzareno Bartocci. Sul campo di sabbia si è presentata in gran forma l’onorevole Paola De Micheli, presidente della Lega nazionale pallavolo maschile e commissario straordinario alla ricostruzione, che ha giocato con alcune ragazze, alla presenza sia del sindaco Bartocci che di Giovanni Torresi, ex sindaco di Pioraco ed attuale vice presidente regionale del Coni.

Entrambi hanno messo maglietta e pantaloncini, lanciandosi simpaticamente nella sfida sportiva. Alla fine il risultato è stato di assoluta parità, 1 a 1 tra le due squadre. Il commissario De Micheli ha accettato l’invito dell’amministrazione comunale e si è fermata in paese, nel corso di un viaggio per andare a Norcia, in cui era attesa nel tardo pomeriggio per impegni istituzionali. «Grazie alla Esa Volley per la bella giornata. Grazie soprattutto alla simpatia e disponibilità del presidente nazionale della pallavolo Paola De Micheli per aver regalato alle nostre ragazze un momento di piacevole conoscenza e grazie al vice presidente del Coni Regionale Giovanni Torresi per essere stato con noi. Arrivederci per il set decisivo», ha detto il sindaco Bartocci.