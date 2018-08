CIVITANOVA - La società del presidente Federico Pezzoni e del team manager Roberto Di Angilla punta su sulla capacità ed esperienza delle due nuove figure per il salto di qualità del settore giovanile

di Michele Carbonari

La Salesiana Vigor, società civitanovese che punta sui giovani per offrire loro un presente e un futuro calcistico di alto livello, ha deciso di avviare un nuovo percorso in vista della prossima stagione, anche grazie alla presenza di due forze fresche. Due innesti che i dirigenti già presenti sperano possano garantire un salto di qualità all’ampio e fiorente settore giovanile. In primis il nuovo dirigente Carlo Borioni: «Ho ricevuto molte proposte ma ho scelto questa società perchè pone l’attenzione sull’educazione. Voglio dare il mio contributo nel migliorare le strutture e accrescere anche l’aspetto tecnico. Su quello formativo, visto l’elevato livello attuale, penso si possa fare poco per migliorarlo ulteriormente». Un volto nuovo è anche il responsabile tecnico Giorgio Carrer, grande esperto di calcio giovanile, ex giocatore professionista e vecchia conoscenza della Salesiana in cui ha già militato sotto la veste di allenatore e giocatore. «Per me è un ritorno a casa, visto che ho frequentato l’oratorio salesiano in Veneto e considerato che ho ultimato la mia carriera da calciatore professionista, iniziando quella da allenatore nella Vigor Santa Maria Apparente, dalle cui ceneri è nata l’attuale Salesiana Vigor. Sono due anni che sono fermo ma ho trovato una società a misura di allenatore. La struttura è stata rigenerata ed ampliata grazie a nuovi spogliatoi, al campo in erba naturale dotato di impianto di irrigazione a scomparsa, al campo da calcio a 7 in sintetico, ad un massaggiatore sempre presente ed una segreteria sempre aperta. Inoltre molti dei tecnici presenti, sono stati da me allenati in passato – afferma Carrer -. Il mio apporto sarà totale, voglio offrire qualità e professionalità. Sono stato meravigliato dalla collaborazione dei genitori, non la notavo da tempo. Non vedo l’ora di iniziare, ho tanta voglia di mettermi in gioco».

La Salesiana Vigor, con colori sociali giallorossi, si è quindi arricchita di due personaggi che si aggiungono ai diversi già presenti, tra cui il presidente Federico Pezzoni e il team manager Roberto Di Angilla. Il club giallorosso è attivo dal 1952 e attualmente conta circa 130 tesserati (maschi e femmine nati dal 2006 al 2012) che disputano i campionati Piccoli amici, Primi calci, Pulcini ed Esordienti. Come detto, dalla prossima stagione tutti questi ragazzi saranno coordinati da Giorgio Carrer. Proseguirà più forte che mai anche la presenza all’interno del settore giovanile dello United Civitanova (130 iscritti alla scuola calcio) con i Giovanissimi (tre squadre: una regionale e due cadetti) e gli Allievi (due formazioni: una regionale e una cadetti), la cui responsabilità tecnica è stata riconfermata all’esperto Paolo Morresi. La Salesiana Vigor concorre con quest’ultima società per il cinquanta per cento a livello economico e partecipa con propri referenti alla scelta dei tecnici e degli obiettivi da raggiungere. Il club biancoblu vanta una prima squadra in Seconda categoria ma non una Juniores, per cui è stata stretta una collaborazione con la Sangiustese che ha una prelazione per far giocare i calciatori più grandi. Contatti informali ci sono con Fiorentina attraverso il professor Vincenzo Vergine e con il Gubbio grazie al responsabile tecnico Lucio Bove, che nel recente passato ha allenato nella scuola calcio dell’Atalanta. In questi anni diversi sono i giocatori di provenienza Salesiana che hanno spiccato il volo verso squadre professionistiche e non: Torresi (’99) al Perugia, Pierdomenico (’01) e Pezzoni (’02) alla Fermana, Cardelli e Coppini (entrambi ’99) alla Recanatese.

I dirigenti di Salesiana Vigor e United Civitanova, oltre all’aspetto tecnico, focalizzano la loro attenzione anche all’educazione, sia perchè lo richiedono le società professionistiche, in caso di interesse verso i propri tesserati, sia perchè i ragazzi dovranno diventare uomini e nella vita il rispetto delle regole, il sapersi organizzare ed assumere responsabilità, conoscere i propri limiti dando sempre il massimo, sono valori fondamentali. Importante, dunque, sarà la scelta degli allenatori, i quali potranno far svolgere l’attività ai ragazzi nel quartiere Risorgimento e nell’oratorio in zona San Marone. Il tutto in due campi in erba naturale e altrettanti, di calcio a 7, in sintetico, dove vi è un punto di primo soccorso con massaggiatore e defibrillatore. Nel corso dell’anno vengono organizzati incontri con la psicologa dello sport Barbara Rossi per favorire la relazione interpersonale con i ragazzi, oltre a sedute di aggiornamento tecnico per gli allenatori. Nella stagione estiva, da 23 anni, Salesiana Vigor organizza il camposcuola (stage) ideato dal grande Dante Centini, meglio conosciuto nel mondo del calcio professionistico come “gatto magico”, nomignolo attribuitogli negli anni sessanta grazie alle sue doti che lo hanno visto difendere anche la porta della grande Civitanovese in Serie C e vice presidente onorario di Salesiana Vigor, recentemente scomparso. Stage in cui si possono praticare tutti gli sport. In passato la meta è sempre stata Ussita mentre nelle ultime due edizioni si è virato verso Bardolino, sul Lago di Garda, in Veneto. I tecnici della Salesiana Vigor: 2006 – Giorgio Carrer, 2007 – Giordano Pezzoni, 2008/2009 – Endrio Scoponi e Daniel Del Monte (il quale cura l’attività motoria e coordinativa), 2010/2011 – Valerio Pezzoni e Andrea Quintavalle, 2012 – Francesco Marchetti.