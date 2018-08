MEETING - Da sabato 4 agosto ben 22 membri della casata fra cui studiosi, alti dirigenti dello stato, manager, appassionati di cultura, con le loro famiglie, saranno ospiti del territorio dell'alto Maceratese per l'annuale ritrovo

Meeting della famiglia svedese Moberger a Caldarola e nelle Marche. L’antica famiglia svedese Moberger, discendente dal Dottor Arvid Moberger (1835 – 1934), dirigente medico della regione di Smaland – Kalmar Lane in Svezia, appartenente ad una famiglia di alti dignitari della Chiesa Luterana, e dalla moglie Adele von Krusenstjerna (1839 – 1909), discendente da una importante famiglia dell’aristocrazia svedese, organizza da qualche anno con notevole partecipazione di discendenti il suo meeting familiare, che si è sinora sempre tenuto in Svezia. Un discendente italiano della famiglia, l’Archeologo del Ministero dei Beni ed Attività Culturali di madre svedese dottor Andrea R. Staffa, sposato con M. Paola Moscetta, figlia del Commendator Umberto e nipote del compianto Generale Ulderico Moscetta, ambedue di Camerino, ha proposto per quest’anno ai cugini, alcuni dei quali avevano già visitato il territorio di Camerino e Caldarola sin dal 2013, di organizzare l’annuale meeting nelle Marche, dolorosamente colpite dal grande terremoto del 2016. L’obiettivo è non solo far scoprire ai tanti cugini una delle aree e dei paesaggi più belli d’Italia, con il loro ricchissimo patrimonio culturale, artistico, storico, paesaggistico, ed anche eno-gastronomico, già in passato da loro particolarmente apprezzato, ma soprattutto di dare alla nostra terra un fattivo contributo per la ripartenza ed il rilancio del quel turismo culturale che è fondamentale per l’economia. Grazie all’impegno del sindaco di Caldarola, Luca Giuseppetti, da sabato 4 agosto saranno pertanto ospiti dello splendido territorio, in tre suggestivi agriturismi e B&B (Colle Casini Cortesi, A Casa del Contadino, Mazzamurello) ben 22 visitatori svedesi, studiosi, alti dirigenti dello stato, manager, appassionati di cultura, con le loro famiglie, per scoprire il sempre affascinante territorio dell’alto Maceratese, in particolare Caldarola e Camerino.

Un articolatissimo programma il loro, costruito grazie alla disponibilità anche di altre amministrazioni e personaggi di cultura, fra cui il direttore dei Musei di Camerino Pierluigi Falaschi, e la direttrice del Museo Nazionale di Ancona Nicoletta Frapiccini. Il 5 mattina dunque una visita direttamente guidata dal sindaco Luca Giuseppetti al sempre splendido centro storico ferito di Caldarola, un gioiello dell’architettura rinascimentale, con un percorso condizionato dalla problematiche del post-sisma ma sempre molto suggestivo, dalla piazza centrale allo storico Castello Pallotta, a cui seguirà nel pomeriggio la partecipazione alla Giostra delle Castella. Dopo una visita lunedì 6 al Lago di Fiastra ed alla splendida chiesa di S. Giusta nella frazione S. Maroto di Pievebovigliana, martedì 7 il gruppo, grato per la visita direttamente guidata dalla dottoressa Frapiccini, sarà in visita al Museo Archeologico delle Marche ad Ancona e al recentemente rinnovato Antiquarium di Numana, sito caro agli svedesi per gli scavi qui all’epoca condotti dal loro compianto Re Gustavo VI. Mercoledì 8 mattina sarà il professor Pierluigi Falaschi a condurre in visita il gruppo a Camerino, partendo dalla Rocca Borgesca, all’interno di quel che è oggi visitabile del duramente ferito centro storico della città, a cui seguirà nel pomeriggio una visita all’apprezzatissima Cantina Alberto Quacquarini a Serrapetrona, con degustazione dei sui vini ed assaggi di prodotti tipici della cucina locale, concludendosi la giornata con una cena all’Agriturismo Colle Casini Cortesi, con ospite d’onore il sindaco Luca Giuseppetti. La giornata di giovedì 9 sarà interamente dedicata alla preparazione e poi alla grande cena conviviale del meeting, organizzata in una delle frazioni di Camerino solo lievemente toccate dal sisma, dalla famiglia Staffa – Moscetta, con mega-grigliata di carni e prodotti locali, adeguatamente innaffiata di Verdicchio di Matelica e Vernaccia di Serrapetrona. Venerdì 10 un programma più leggero, con sosta di riposto Colle Casini Cortesi e suggestiva passeggiata da qui al Castello medievale di Vestignano, ove poi si terrà in serata una cena tipica al ristorante Il Picciuolo di Rame. Sabato 11 infine la partenza del gruppo dal aereoporto di Ancona – Falconara direttamente per la Svezia, con la sentita promessa di tanti di questi apprezzati visitatori, già espressa sulla base del programma preliminare e della documentazione fotografica dei luoghi, che torneranno molto presto, anche con altri parenti e cugini, perché, pur dopo una settimana così piena, resta ancora da scoprire quasi tutto delle splendide Marche.