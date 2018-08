POLITICA - Il consigliere regionale chiede a Ceselli e Scorcella di tornare tra le fila del partito: «Nelle Marche FI è in difficoltà ma abbandonare senza un serio dibattito non credo sia la soluzione migliore»

Dopo il passaggio dei consiglieri comunali di FI Carmelo Ceselli e Luca Scorcella al gruppo misto, il consigliere regionale Piero Celani li invita a un ripensamento. «Ho appreso con rammarico – dice Celani -, la notizia dell’abbandono da Forza Italia dei consiglieri comunali Ceselli e Scorcella passati al gruppo misto. Con loro, unitamente all’assessore Alessia Pupo, e a tutti i componenti della lista ho condiviso battaglie politiche importanti per la città di Tolentino come quella per il mantenimento del punto di primo intervento. Ritengo infatti che proprio nel momento di maggiore difficoltà gli amministratori dovrebbero dare il proprio contributo, anche attraverso una aspra e costruttiva critica, cercando così di ricostruire dal basso il partito in cui hanno sempre militato e creduto. È nota a tutti la situazione di difficoltà di Forza Italia anche nelle Marche e dell’esigenza di rinnovamento e di profonda riorganizzazione partendo proprio dagli eletti, ma abbandonare, senza un preventivo e serio dibattito, non credo sia la soluzione migliore e più opportuna in questo momento. Dispiace poi il loro abbandono soprattutto alla luce del buon risultato di Forza Italia alle comunali di un anno fa, risultato confermato anche alle recenti elezioni politiche dove i voti del partito sono addirittura aumentati, segno del gradimento dei nostri elettori nei confronti dell’azione amministrativa svolta dalla Giunta e verso l’operato di Forza Italia Tolentino. Nel rinnovare quindi piena stima e fiducia all’assessore Alessia Pupo quale esponente di Forza Italia a Tolentino invito i consiglieri Ceselli e Scorcella, a riflettere ed a ripensare alla loro decisione – conclude Celani -, per permettere ai nostri elettori di continuare ad avere anche in consiglio comunale dei validi e preparati rappresentanti del partito, capaci di affrontare le problematiche di un territorio, si in difficoltà, ma che guarda a Forza Italia, quale unica forza politica capace di proporre soluzioni e progetti per il futuro».