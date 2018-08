AEROPORTO - La nuova tratta è stata inaugurata oggi

È decollato questa mattina dal Sanzio il nuovo volo Ancona – Berlino Tegel targato easyJet. La tratta sarà disponibile per tutta la stagione estiva. Dopo l’inaugurazione di oggi i collegamenti – da e per Ancona – saranno operati a partire da oggi con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì. Il lunedì con partenza da Ancona 13.05 per Berlino Tegel. Il venerdì con partenza da Ancona alle 13.

La novità è parte della strategia di espansione del network easyJet. A fine giugno la compagnia ha inaugurato anche il nuovo volo che collega l’aeroporto marchigiano con Londra Gatwick. Aumentano dunque allo stesso tempo le opportunità turistiche della Regione Marche, in un periodo dell’anno in cui le principali attrazioni e località marittime dell’area marchigiana sono meta ideale per i turisti tedeschi e inglesi.