IL CLUB settempedano ha ricevuto la cifra, frutto di una raccolta fondi organizzata dall’asd Tennis Vallebelbo, che consentirà di dare il via ai lavori di rifacimento di palestra e spogliatoi

Eccezionale gesto di solidarietà del circolo piemontese Tennis Vallebelbo in favore del club del Tennis Club San Severino, duramente colpito dal sisma di due anni fa. Nello scorso week end una delegazione è partita da Santo Stefano Belbo alla volta della città settempedana per consegnare i proventi della raccolta fondi. Una ingente somma, 3mila euro, che consentirà di dare il via ai lavori di rifacimento di palestra e spogliatoi.

Quando la solidarietà incontra lo sport talvolta dà vita a storie eccezionali. E’ il caso dell’asd Tennis Vallebelbo, circolo piemontese della provincia di Cuneo, che esattamente un anno fa iniziò una raccolta fondi tra i suoi soci, circa 240, a favore di uno dei circoli marchigiani maggiormente colpiti dal sisma del 2016, quello di San Severino. Lo scorso week end una delegazione di Santo Stefano Belbo è ha fatto visita al tennis Club di San Severino per donare i proventi di quella donazione. Tremila euro la cifra consegnata dal presidente del Vallebelbo Emanuele Sandri alla numero uno del sodalizio di San Severino Loretta Maglie, fondi che daranno un importante sostegno economico per risistemare alcune strutture rese inagibili dal terremoto come la palestra e gli spogliatoi. Grandi e piccoli sono stati accolti negli spazi verdi del circolo con una grande giornata di sport e divertimento caratterizzata da un’amichevole tra le due rappresentative ed una grigliata finale che ha coinvolto l’intera comunità. A rendere omaggio a questo nuovo gemellaggio tra Piemonte e Marche, anche il Comitato regionale della Fit con il consigliere Andrea Pallotto che ha donato un piccolo omaggio, un gagliardetto del tennis marchigiano, agli ospiti di Vallebelbo, autori di un gesto indimenticabile.