IMPOSSIBILE con soli 1.829 posti letto raggiungere 500mila presenze annue, limite stabilito dal ministero per concedere i fondi. Cognigni: «Nel 2016 non amministravamo noi»

Spiagge sicure, Civitanova rimane fuori dal contributo statale che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha stanziato per destinare alle località turistiche un finanziamento da impiegare a contrasto dell’abusivismo e per la prevenzione. Il provvedimento ministeriale prevede un contributo di 50mila euro a quei comuni costieri che nel 2016 avevano ottenuto non meno di 500mila presenze turistiche rilevate dall’Istat. E ovviamente Civitanova, che nel 2016 ha registrato “appena” 164.788 presenze turistiche complessive non rientra nella lista. Ad ottenere i finanziamenti sono stati 54 comuni in Italia e nelle Marche i beneficiari saranno i 6 comuni di San Benedetto, Senigallia, Numana, Porto Recanati, Gabicce e Porto Sant’Elpidio. «Non si può certo addebitare all’attuale amministrazione che nel 2016 non era in carica il fatto di non essere arrivati in quell’anno a registrare le 500.000 presenze turistiche», ha detto l’assessore leghista alla sicurezza Cognini. Ma in realtà l’amministrazione c’entra assai poco, anzi per nulla e nonostante gli sforzi arrivare a 500mila presenze sarà quasi impossibile nonostante l’avvio di alcune nuove strutture alberghiere e extra in città. Il problema è la ricettività di Civitanova che non può definirsi città turistica visto che può, tra strutture alberghiere, extra alberghiere e altri alloggi vari, disporre di appena 1.829 posti letto complessivi. Con una simile capienza infatti sarebbero necessari più di 9 mesi di tutto esaurito per toccare le 500 mila presenze. Un problema che non ha invece ad esempio Porto Recanati, che infatti il finanziamento l’ha ottenuto, potendo disporre di 13.967 posti letto grazie alla presenza di ben 8.722 letti nei campeggi. Nel 2016 il comune di Porto Recanati ha registrato 569.191 presenze. Situazione simile a Porto Sant’Elpidio dove la ricettività totale ammonta 6.886 posti letto (5378 nei campeggi) e le presenze registrate sono di 533.341.