PIORACO - Andranno a tre laureati in Geologia, che hanno scelto come materia della tesi i rischi legati al terremoto. La mamma, Paola Ferretti: «Mio figlio aveva il desiderio di organizzare un grande evento, una partita di beneficenza per raccogliere fondi destinati ad aiutare i terremotati». Il rettore Pettinari: «Apriamo una strada importante per far comprendere che occorre lavorare per far sì che tutti possano stare in condizioni di massima sicurezza»

Dalla tragedia di Rigopiano al futuro, oggi si è concretizzato il sogno di Emanuele Bonifazi, il ragazzo di 31 anni di Pioraco morto nella tragedia in Abruzzo il 18 gennaio 2017, di poter aiutare le persone colpite dal terremoto. In sua memoria oggi pomeriggio sono state consegnate all’università di Camerino tre borse di studio a tre studenti laureati in Geologia, che hanno scelto come materia della tesi di laurea i rischi legati al terremoto, da affrontare nell’ottica della prevenzione.

A dare voce al desiderio di un figlio scomparso, ma sempre presente nel cuore e nella mente di tutti coloro che lo hanno conosciuto, è stata la madre, Paola Ferretti: «Mio figlio è morto insieme ad altre ventotto persone travolto da una valanga di neve, ma anche da una valanga di inadempienze ed incapacità. Insieme agli altri parenti abbiamo dato vita ad un comitato dei familiari delle vittime, per chiedere e pretendere giustizia, il nostro obiettivo è che mai più avvengano queste cose». Ha aggiunto la signora Ferretti: «Emanuele aveva il desiderio di organizzare un grande evento, una partita di beneficenza per raccogliere fondi destinati ad aiutare le persone terremotate. Per questo è nata l’associazione “Ciao Manu” per portare avanti questi progetti a favore dei terremotati. Abbiamo scelto di sostenere Unicam premiando gli studenti della facoltà di Geologia, anche per la grande valenza dell’ateneo, che si trova in uno dei comuni più colpiti dal sisma. Geologia è una facoltà importantissima per il nostro futuro, siamo qui grazie alla collaborazione che ci ha dato il rettore. Solo con adeguate attività di prevenzione si potrà impedire che accadano di nuovo, tragedie come Rigopiano». Le tre borse di merito del valore di mille euro ciascuna sono stati consegnati al giovane piorachese Manuel Capesciotti ed altri due studenti di geologia che hanno incentrato le loro tesi sulla prevenzione dei rischi da calamità naturali, Margherita Bufalini e Matteo Cimadamore. Altri fondi, raccolti tramite il torneo di beneficenza organizzato l’anno scorso in occasione del compleanno di Emanuele Bonifazi, sono stati donati al comune di Pioraco per la sistemazione dei danni riportati dal polo museale.

«Si chiude un percorso iniziato ormai un anno fa, fortemente voluto da Egidio Bonifazi e Paola Ferretti, dedicato alla memoria del loro figlio Emanuele – ha detto il rettore Unicam Claudio Pettinari – con borse di merito destinate a premiare il lavoro che ha l’obiettivo che certe cose non accadano mai più. Apriamo una strada importante per far comprendere alla società, che occorre lavorare per far sì che tutti possano stare in condizioni di massima sicurezza. La mia gratitudine per questo generoso sostegno ai nostri studenti va a tutti i familiari, gli amici ed alla fondazione che si è appena costituita per portare avanti queste iniziative in memoria di Emanuele Bonifazi». Alla conferenza stampa sono intervenuti il padre ed il fratello di Emanuele, Egidio ed Enrico Bonifazi, l’amica Maila Santarelli, il direttore generale Unicam Vincenzo Tedesco. La fondazione “Ciao Manu” organizzerà altri eventi con l’obiettivo di portare avanti quei temi tragicamente sottostimati e trascurati, che hanno contribuito alla tragedia di Rigopiano, riuscendo a sublimare il dolore di un lutto incolmabile, in un piccolo faro di speranza per contibuire a cambiare le cose.