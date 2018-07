Le bacche di goji si raccolgono a San Severino

COLDIRETTI ha valorizzato le eccellenze regionali. Tra i finalisti due soggetti maceratesi che hanno saputo fare la differenza, nonostante il sisma. Premiati l'azienda agricola Campagna Magna e la rete d'impresa Suono enogastronomico

L’unica coltivazione in provincia di bacche di goji e una rete nata dopo il terremoto per superare insieme la crisi. Sono queste le due attività del Maceratese che superano la fase regionale degli “Oscar green” indetti da Coldiretti. La prima è l’azienda agricola Campagna Magna, di Alessandro Piermattei che vince nella categoria “Campagna amica”. A San Severino, dal 2016, Piermattei ha subito puntato su un prodotto molto gettonato: le bacche di goji. Ai mercati di “Campagna amica” è stato un boom soprattutto grazie alle confetture che vengono realizzate. Ad oggi si tratta dell’unico esempio nella provincia di Macerata per questo tipo di coltivazione. Per la categoria “Fare rete” invece svetta la rete d’impresa Suono enogastronomico maceratese. Apicoltura Girasole, Cantina Duri, azienda agricola Angeletti Enzo e azienda agricola Maurizi Luigino: cinque aziende, tutte rientranti nel cratere sismico, unite per valorizzare le loro produzioni di qualità. Dal vino cotto ai vini passiti, dai salumi alle confetture e ai cereali minori. La costituzione della rete permette un notevole incremento della vendita diretta, potendo, le stesse aziende, partecipare contemporaneamente a più mercati e quindi moltiplicare i potenziali clienti, mantenendo la fiscalità agricola. La rete è anche lo strumento, nell’ambito delle varie occasioni di vendita diretta, per approcciarsi con più organicità allo street food agricolo.

Con ben 46 nomination tra le varie sezioni la giuria, giovedì scorso, ha avuto un compito davvero difficile nello scegliere i vincitori. La consegna dei premi, all’Abbadia di Fiastra di Macerata, è stata preceduta da un’interessante tavola rotonda che non ha mancato di sottolineare esperienze imprenditoriali di giovani che hanno scelto l’agricoltura, magari partendo da altri settori o dopo aver effettuato studi completamente differenti, come traiettoria di futuro per la loro realizzazione. Dopo i saluti del presidente di Coldiretti Macerata, Francesco Fucili e del sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, si sono alternati negli interventi Alba Alessandri (Delegata Coldiretti Giovani Impresa Marche), Maria Letizia Gardoni (delegata nazionale Coldiretti Giovani Impresa), Gianluca Lelli (Capo Area Economica Coldiretti), la vicepresidente regionale e assessore all’agricoltura Anna Casini, Nadia Stacchiotti (social media e web marketing manager) e Luca Marinelli (ricercatore e Docente Dipartimento di Management alla Politecnica delle Marche). I sei vincitori della fase regionale saranno selezionati per accedere alla finale nazionale che si terrà a Roma in autunno.