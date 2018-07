CAMERINO - La finalità è quella di far ripartire il territorio, il prossimo passaggio sarà quello di presentare nel dettaglio il progetto

Un piccolo passo in avanti per il centro dei beni culturali che dovrà nascere al posto dell’ex deposito militare delle Casermette, in località Torre del Parco. Stamattina nel Comune di Camerino si è svolto il primo tavolo tecnico, previsto dal protocollo d’intesa firmato di recente tra ministero dell’Istruzione, dei Beni Culturali e del Turismo, Agenzia del Demanio, università di Camerino e Comune di Camerino. Il prossimo passaggio sarà quello di presentare nel dettaglio il progetto, annunciato dall’ex premier Paolo Gentiloni all’inaugurazione dell’anno accademico Unicam, ai ministri competenti ed al nuovo governo, per condividere le fasi della realizzazione e il passaggio dalle carte alla realtà concreta. Al termine dell’incontro si è svolta una conferenza stampa congiunta, in cui sono intervenuti il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui, il rettore Unicam Claudio Pettinari, Francesca Furst del segretariato regionale Marche del Mibact, Raffaella Narni direttrice regionale dell’agenzia del Demanio delle Marche, l’architetto Achille Bucci della Regione Marche. Negli interventi è stato evidenziato come nel centro di rilevanza internazionale si studieranno, conserveranno e valorizzeranno i beni culturali, potranno essere individuati anche spazi per il loro deposito e per ospitare archivi. La finalità sottolineata da tutti è quella di far ripartire il territorio, anche tramite lo studio, il restauro, la formazione nel settore, in una della zone più ricche di beni culturali come è quella colpita dal sisma. Quando il centro sarà a regime si potrà ipotizzare la creazione di nuovi posti di lavoro, oltre che un volano economico positivo. L’ex deposito militare delle Casermette, in passato usato come luogo di detenzione per prigionieri di guerra, è vincolato dal Mibact dal 2008, ora versa nell’incuria e nel degrado e saranno sicuramente necessari lavori di sistemazione. Nei cinquantacinquemila metri quadrati di cui si compone sorgono 27 edifici, il tutto è di proprietà dell’Agenzia del Demanio, che si occuperà di appaltare i lavori, per cui sono stati stanziati quattro milioni di euro, di cui uno e mezzo nel 2018, due milioni e mezzo per il 2019. Il protocollo avrà una durata di cinque anni e specifica che dovranno essere trovati altri fondi per completare i lavori. Nel protocollo si prevede che sarà concesso per 19 anni al comune gratuitamente, a patto che l’ente conceda allo Stato l’uso gratuito per lo stesso periodo della caserma della polizia stradale per cui oggi incassa un canone di 14mila euro l’anno e del palazzo dove ha sede l’archivio di Stato in via Venanzi, per cui il Comune percepisce un canone di 26 mila euro l’anno.