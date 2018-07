IL PASSAGGIO DI CONSEGNE è avvenuto nell'attuale sede degli uffici comunali in via Mattei alla presenza dei dipendenti

Danilo Doria è il nuovo comandante della Polizia locale di Recanati. Il passaggio di consegne è avvenuto ufficialmente lo scorso 14 luglio dopo aver ricoperto il ruolo di vice dal febbraio del 2013. A seguito del pensionamento del comandante Luigi Baldassarri, dopo 42 anni e 10 mesi di servizio in Comune e 16 nel ruolo di comandante, il sindaco Francesco Fiordomo ha incaricato il maggiore Danilo Doria, vincitore del concorso per funzionario amministrativo categoria D3 e assunto il 27 dicembre 2012. Il simbolico passaggio di consegne è avvenuto nell’ambito di un breve incontro nell’attuale sede degli uffici comunali in via Mattei alla presenza dei dipendenti. Doria, nato nel 1979 a Fermo e laureato, ha un curriculum davvero ricco. Dopo il servizio di leva nella caserma “U. Saracini” di Falconara Marittima, con successivo distacco all’ufficio relazioni con il pubblico e commercio del comune di Monte Urano, ha ricoperto il ruolo di agente di Polizia municipale nei comuni di Porto Recanati, Fermo, Francavilla D’ete, Monte Vidon Corrado e Massa Fermana. Varie le esperienze maturate come quella di insegnante nella scuola media statale A. Bacci di Monte Urano, quella di referente per il gruppo comunale di Protezione civile del comune di Monte Urano e quelle in qualità di membro esperto e presidente di varie commissioni concorsuali nei comuni di Amandola, Petriolo, Osimo e Macerata. Nonostante la sua giovane età ha ottenuto due encomi, entrambi alla festa regionale della polizia dalla regione Marche il 20 gennaio 2018, per aver salvato una persona durante le attività di sgombero di un immobile dismesso di proprietà comunale e per far parte dei comuni che sono stati ricompresi nel cratere a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017. In costante aggiornamento attraverso corsi di formazione che spesso e volentieri lo vedono anche nel ruolo di relatore, la sua passione per la divisa e la legalità gli è stata trasmessa dal papà ex carabiniere. La prevenzione come punto di partenza per un rapporto di fiducia tra la cittadinanza e le forze dell’ordine, gli incontri nelle scuole con gli uomini e le donne di domani, l’investimento nelle nuove tecnologie come il sistema di videosorveglianza e un giusto marketing della pubblica amministrazione e chiaramente della nuova figura dell’agente della Polizia locale, sono alcuni degli aspetti principali che caratterizzano il suo lavoro.