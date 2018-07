TREIA - L'applicazione dedicata al grande giocatore della Palla col Bracciale verrà presentata sabato alle 16,30. Al termine l'inaugurazione del museo. Domenica alle 18,30 la performance al teatro comunale messa in scena dalla compagnia “Officina Teatrale”

A Treia, dal 27 luglio al 5 agosto, la 40esima edizione della Disfida del Bracciale: 10 giorni ricchi di eventi, musica, danza, rievocazioni storiche, per far conoscere lo sport ottocentesco del “Gioco del pallone col bracciale”, molto sentito e vivo nel borgo treiese. Quest’anno importanti novità dedicate al celebre giocatore e campione treiese Carlo Didimi e all’Arena di Treia a lui intitolata, con la creazione di una App nata dal progetto del distretto culturale evoluto della Regione Marche, che si avvale della consulenza scientifica dell’università degli Studi di Macerata e di PlayMarche.

Si tratta di uno strumento divertente ed efficace, rivolto alle nuove generazioni, che consente loro attraverso il gioco e animazioni accattivanti, di apprendere contenuti di rilievo culturale, di sviluppare l’interesse a visitare il territorio e conoscerne la storia. Dunque, una App utile per ampliare anche il progetto di “Educazione al Patrimonio Culturale – Conoscenze del Territorio”, seguito e curato da sei anni dal vice sindaco Edi Castellani. Il progetto è finalizzato alla creazione, nel lungo e medio termine, di una comunità di eredità territoriale, secondo i principi della “Convenzione di Faro”. La App sarà presentata sabato 28 luglio alla conferenza programmata alle 16,30 nella sala didattica multimediale del Museo Archeologico, con interventi del vice sindaco di Treia Edi Castellani, del professor Roberto Perna (Unimc), di Diego Mecenero (Eli srl) e di Martino Martellini (Rainbow Spa). Moderatore Michele Spagnuolo (Ad Playmarche srl). All’interno dell’Aula Multimediale, inoltre, un’area sarà destinata alla didattica diretta ai ragazzi delle scuole di vario ordine e grado, per approfondire e sperimentare ulteriormente lo sport del “gioco del pallone col bracciale”, utile anche per un turismo scolastico ed esperienziale.

Inoltre, nello stesso pomeriggio, al termine della conferenza, l’evento più significativo di questa 40esima edizione della Disfida del Bracciale: l’inaugurazione del Museo del Bracciale. Il Museo raccoglie una ricca esposizione di oggetti, documenti e onorificenze, che consentono di ripercorrere gli eventi che hanno caratterizzato il gioco del pallone col bracciale e la sua diffusione, in particolare a Treia, a partire dalla costruzione dell’Arena Carlo Didimi nel 1818, il cui bicentenario dall’inaugurazione ricorre proprio quest’anno. Domenica 29 luglio, a partire dalle 18,30, la performance teatrale “Quel nobil Bracciale” al teatro Comunale di Treia, messa in scena dalla compagnia “Officina Teatrale” per la regia di Victor Carlo Vitale. Lo spettacolo sarà replicato sabato 4 agosto con gli stessi orari. Al foyer del Teatro si potranno ammirare due bellissime carrozze d’epoca della collezione privata di Silvano Arcangeli, noto restauratore treiese. Il programma degli eventi è consultabile sul sito del Comune.