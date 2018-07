TAGLIO DEL NASTRO per la sede dell'associazione in via Cesare Battisti

Taglio del nastro per l’ufficio Cna di Matelica in via Cesare Battisti. La cerimonia si è svolta martedì alla presenza del sindaco Alessandro Delpriori, del presidente della Cna territoriale di Macerata Giorgio Ligliani, del presidente Cna di Matelica e di Cna Servizi Imprese Maurizio Tritarelli e del responsabile dell’ufficio Graziano Cingolani. Nell’ambito dell’evento, la CNA di Macerata ha organizzato una tavola rotonda per discutere di welfare e coesione sociale, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei principali enti erogatori di servizi sul territorio. «Dal confronto – riferisce Maurizio Tritarelli – è emersa la necessità di studiare nuove modalità di integrazione tra cura e assistenza alla persona. I sistemi per renderle realmente applicabili devono essere sviluppati: si tratta di una trasformazione che richiede un coordinamento e una risposta multisettoriale efficace». Per questo motivo CNA ha dato vita, insieme a Confesercenti, al Patronato Epasa – Itaco Cittadini e Imprese che in Italia conta 750 operatori, 387 sedi e per produzione e capillarità territoriale, si colloca tra i principali patronati italiani. Dopo l’introduzione di Michela Rossi, funzionaria Cna Macerata, sul tema si sono alternati gli interventi di Alessandro Ciglieri di Coos Marche e Valerio Valeriani, coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale XVII.

Quest’ultimo ha sottolineato come negli ambiti territoriali di San Severino, Camerino e San Ginesio che contano 27 comuni,si stiano affrontando tagli della spesa relativa al sociale per un 30%, proprio in una fase in cui aumentano le povertà e i bisogni di assistenza, aggravati dal sisma. «E’ fondamentale – ha dichiarato – fare squadra con associazioni datoriali come la Cna, al fine di progettare ed attingere risorse dedicate al sociale e all’invecchiamento attivo sui fondi sociali ed europei». Alessandro Righi, consulente crediti speciali Srgm, ha illustrato il bando Fedr per le imprese sociali che, con i 6 milioni di euro per l’area del cratere, può venire incontro alle necessità della popolazione più fragile del territorio.