MACERATA - Chi vive nel quartiere segnala che in via Peschiera l'illuminazione è ko da diversi giorni. «Non sappiamo a chi chiedere per farla riattivare»

di Mauro Giustozzi

Vivere nel proprio appartamento in una zona ancora per metà cantiere, con l’ombra del fallimento della società che ha costruito ed una strada di collegamento con la frazione di Piediripa che, spesso, la sera è al buio perché i lampioni sono spenti. E’ la denuncia, in verità non la prima, che arriva dai residenti della Città Verde che si trova in contrada Peschiera a Piediripa. Il complesso edilizio ideato e costruito dalla società Il Bracciale che recentemente è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Macerata. Ma, in questo caso, il problema che viene sollevato dai residenti, circa una trentina le famiglie, che abitano i due edifici completati, è quello legato ad una lottizzazione che vive una situazione di abbandono dovuta, da una parte, allo stato insolvente che ha portato alla dichiarazione di fallimento della società e dall’altro dalle difficoltà del comune di Macerata che non può operare su aree che non sono mai state date in carico alla municipalità.

In particolar modo la questione della pubblica illuminazione è quella che preoccupa maggiormente i residenti. Da più di una settimana, infatti, i lampioni che illuminano la strada di contrada Peschiera e arrivano sino alle abitazione sono spenti. Una situazione che crea rischi per la circolazione sia automobilistica che di chi va a piedi o in bicicletta in quella zona. Soprattutto d’estate e di sera quando, complice il caldo, sono in molti coloro i quali escono di casa per fare due passi cercando il fresco ed ora sono costretti a portarsi dietro almeno una pila per osservare dove camminare, vista l’assenza totale di illuminazione. Una situazione simile si era verificata qualche mese fa, prima ancora del default della società Il Bracciale: per una decina di giorni quel tratto di strada di circa 800 metri era rimasta con i lampioni della pubblica illuminazione spenti. Successivamente, grazie anche ad un intervento del comune di Macerata che si era interessato della vicenda, l’illuminazione aveva ripreso a funzionare. Ora si è di nuovo tornati al buio, presumibilmente per una questione di bollette elettriche non pagate.

«Non so di chi sia il problema – dice Francesco, che risiede in una delle abitazione di Città Verde – fatto sta che noi residenti ci troviamo in una situazione nella quale non sappiamo con chi prendercela e soprattutto non sappiamo a chi rivolgerci per far riattivare la pubblica illuminazione. Deve intervenire la ditta fallita o il Comune? La rabbia cresce per questa situazione, anche perché paghiamo regolarmente tutte le tasse comunali ma ci sentiamo abbandonati». In molti sono coloro che chiedono un intervento rapido per ovviare ad una problematica che coinvolge anche la sicurezza della zona che certo non viene garantita dal buio serale: sia per quanto concerne la circolazione delle auto che per chi quel tratto di strada, pur usando il marciapiede, la deve fare a piedi. «Io credo che ci sia anche un problema di sicurezza che non può essere non affrontato – sottolinea Roberto altro residente della Città Verde -. Non si può più tollerare questa situazione. E’ già la seconda volta che accade nel giro di pochi mesi. Qualcuno deve darci una mano, non siamo cittadini di serie B. Va bene l’autobus urbano che finalmente riporta a casa i nostri ragazzi dalla scuola ma non si può far finta di nulla di fronte ad un’illuminazione stradale totalmente assente da molti giorni oramai». Insomma il calvario de Il Bracciale non sembra finire ed a farne le spese sono anche coloro i quali hanno creduto nel progetto Città Verde che però è svanito nel corso degli anni, portandosi dietro strascichi che incidono anche nella vita quotidiana di chi in quelle palazzine abita da molti anni. Un crac pesantissimo, con circa 15 milioni di euro di passivo e che vedrà coinvolti in questo fallimento non solo i promotori de Il Bracciale, ma anche numerosi imprenditori che si erano fatti garanti, la stessa Banca Marche che concesse i fidi, il Comune di Macerata per gli extraoneri non pagati e per le vicende in qualche modo collegate al Piano casa che fu varato dall’amministrazione cittadina prima dell’esplosione della crisi edilizia. A tutto ciò si aggiunge pure questa problematica ulteriore che condiziona la vita dei residenti i quali chiedono risposte certe ed efficaci e soprattutto che chi di dovere intervenga per porre fine ad un disagio reale per le trenta famiglie che abitano la Città Verde.