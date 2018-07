MACERATA - Alla bacheca che annuncia i lutti, in via Marche, fanno compagnia i bidoni della raccolta differenziata dei rifiuti. Un cartello anonimo chiede di toglierli

Bidoni dell’immondizia vicino agli annunci mortuari, protesta in via Marche, a Macerata, per una associazione ritenuta poco delicata per chi è scomparso. Tanto che qualcuno ci ha appeso persino un cartello per chiedere di separare la due cose: «I nostri morti meritano di meglio». «La morte non è male – scriveva Leopardi -, perché libera l’uomo da tutti i mali, e insieme coi beni gli toglie i desideri. La vecchiezza è male sommo: perché priva l’uomo di tutti i piaceri, lasciandogliene gli appetiti, e porta seco tutti i dolori. Nondimeno gli uomini temono la morte, e desiderano la vecchiezza». Untema con cui nei secoli tutti gli uomini si sono confrontati. Scientificamente è la cessazione delle funzioni biologiche che definiscono gli organismi viventi. I cimiteri accolgono le salme e i funerali sono sempre un momento di celebrazione, annunciato con pubbliche affissioni. In via Marche a Macerata qualcuno nottetempo ha invocato questo tradizionale rispetto per i morti con un cartello che denuncia la situazione del luogo evidente a tutti dalle fotografie di Andrea Del Brutto.