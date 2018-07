RICONOSCIMENTO - Il sindaco Leonardo Catena ha partecipato a Roma alla cerimonia di consegna, per il secondo anno il comune ha ottenuto la certificazione rilasciata alle città che valorizzano il proprio territorio puntando sullo sviluppo rurale sostenibile

Per il secondo anno consecutivo, Montecassiano ottiene il riconoscimento della Spiga Verde, la certificazione rilasciata ai comuni che valorizzano il proprio territorio puntando sullo sviluppo rurale sostenibile. Un risultato tutt’altro che scontato dal momento che per guadagnarlo è necessario rinnovare il percorso di anno in anno, un cammino che passa sotto il vaglio di un’apposita commissione: la Fee (Foundation Environmental Education), che valuta diversi criteri come la conservazione del paesaggio, la corretta gestione dei rifiuti, lo sviluppo urbano attento a recuperare e migliorare gli edifici esistenti, l’agricoltura utilizzata e programmata nell’ottica della difesa del paesaggio, della tutela della biodiversità e della produzione di alimenti di qualità. Solo se tutti questi coesistono e vengono soddisfatti, il Comune viene insignito della certificazione, una sorta di Bandiera Blu rurale.

Soddisfatto il sindaco Leonardo Catena, che questa mattina ha partecipato a Roma alla cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento: «Dopo la riconferma della Bandiera Arancione del Touring Club e l’ottavo posto nella competizione nazionale del borgo più bello d’Italia, arriva questa importante riconferma delle Spighe Verdi che rappresenta – ha puntualizzato il primo cittadino – un valore aggiunto per il turismo e un premio per il lavoro portato avanti in questi anni con gli ottimi livelli della raccolta differenziata, i momenti di formazione al rispetto dell’ambiente con le scuole, la realizzazione del Centro del riuso e le tante iniziative culturali e sportive supportate e realizzate per promuovere il territorio». Quest’anno sono stati 31 i comuni insigniti del riconoscimento, mentre nel 2017 i comuni Spighe Verdi sono stati 27 su tutto il territorio nazionale. Nelle Marche hanno ottenuto il riconoscimento in sei, mentre nella provincia di Macerata tre comuni: Montecassiano, Matelica ed Esanatoglia.