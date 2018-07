VOLLEY - Programmata la partenza ufficiale, anche se l’arrivo a Civitanova dei giocatori che inizieranno a lavorare con lo staff tecnico guidato da coach Giampaolo Medei avverrà nei giorni precedenti la data del via. La rosa non sarà al completo, visto l'impegno di alcuni atleti con le rispettive nazionali per i Mondiali

E’ partito ufficialmente il conto alla rovescia per il via alla stagione 2018/2019 della Lube Civitanova. Chiuso l’appuntamento con il Volley Mercato a Bologna, che ha di fatto sancito anche il completamente della rosa del Team cuciniero con l’annuncio dell’ultimo grande colpo, l’ingaggio di Robertlandy Simon, il prossimo passo sarà l’avvio vero e proprio dell’attività all’Eurosuole Forum di Civitanova. La partenza ufficiale della preparazione verso la nuova stagione è in programma per lunedì 20 agosto, anche se l’arrivo nelle Marche dei giocatori che inizieranno a lavorare con lo staff tecnico guidato da coach Giampaolo Medei avverrà nei giorni precedenti la data del via. La rosa della Lube Civitanova non sarà inizialmente al completo, causa gli impegni di alcuni atleti con le rispettive Nazionali in vista del Mondiale in programma a settembre. Buona parte dei giocatori, comunque, sarà già a disposizione di coach Medei, al lavoro insieme al secondo allenatore Marco Camperi, al preparatore atletico Max Merazzi e agli assistenti Enrico Massaccesi e Alessandro Zarroli. Ai nastri di partenza ci saranno dieci atleti: Tsvetan Sokolov (ovviamente ancora alle prese con il percorso di recupero dall’intervento al ginocchio effettuato ad inizio giugno), Andrea Marchisio, Jacopo Massari, Dragan Stankovic, Enrico Diamantini, Yoandy Leal, Diego Cantagalli, Robertlandy Simon, Pier Paolo Partenio e Fabio Balaso. Non ci saranno Osmany Juantorena ed Enrico Cester, impegnati con la Nazionale azzurra nel ritiro di Cavalese in preparazione ai Mondiali 2018, così come il regista brasiliano Bruninho, naturalmente con i verdeoro nel percorso di avvicinamento al campionato del Mondo. Infine, ancora in sospeso la posizione del canadese Ryley Barnes: la sua presenza in avvio di stagione dipenderà dalle scelte del ct per le convocazioni nella sua Nazionale, il Canada (altra formazione che prenderà parte al campionato del Mondo).