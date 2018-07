SERIE B - L'allenatore e il suo staff, non appena giunti nella cittadina dell'entroterra maceratese che ospiterà il ritiro del Perugia, hanno voluto visitare l'impianto sportivo che da domani sarà il teatro della preparazione precampionato della formazione biancorossa in cui milita anche il bomber di Macerata Federico Melchiorri

Non ha perso tempo Alessandro Nesta. L’ex bandiera di Lazio e Milan, mister del Perugia che a Sarnano svolgerà la preparazione in vista del prossimo campionato di serie B (leggi l’articolo), ha voluto subito visitare il campo sportivo Mauro Maurelli non appena arrivato nel paese dell’entroterra maceratese. Insieme al suo staff l’allenatore si è recato nell’impianto sportivo sarnanese, mentre i giocatori compreso il bomber maceratese Federico Melchiorri sono rimasti in albergo, per visionare il terreno di gioco che sarà teatro, da domani, degli allenamenti della formazione biancorossa e di tre amichevoli, fra cui spicca il test con il Benevento allenato da Cristian Bucchi (leggi l’articolo). Nesta è stato accolto dal sindaco Franco Ceregioli e dall’assessore allo sport Luca Piergentili ai quali, prima di mettersi in posa per la classica foto di rito, ha voluto esprimere i suoi complimenti per la qualità del tappeto erboso del campo sportivo.