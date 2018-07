CALCIO FEMMINILE

Serena Ventura è una nuova giocatrice della Jesina Calcio. La squadra femminile del club leoncello ha ufficializzato il colpo di mercato rappresentato dalla giovanissima (classe 2004) calciatrice di San Severino che, terminata la bella esperienza alla Settempeda, dove ha fatto tutta la trafila giocando con i ragazzi pari età, ha spiccato il salto tanto atteso raggiungendo una delle società più quotate a livello nazionale nel calcio femminile (Serie B) e, sicuramente, la più importante in regione. Il talento e la bravura di Serena non sono passati inosservati e, infatti, la Jesina non si è fatta sfuggire l’occasione e ha portato a casa la centrocampista che presto andrà in prima squadra per il ritiro precampionato. Nel frattempo la giovane settempedana ha preso parte alle finale nazionali Under 15 con le Marche, torneo dove è riuscita a fare più che bene confermando le proprie doti. Adesso comincia una nuova e esaltante avventura in quel di Jesi, dove andrà a vivere, e riguarderà non solo lo sport ma anche lo studio che, dopo le scuole medie, proseguirà con la scuola superiore di ragioneria. Insomma, grandi cambiamenti per Serena che scalpita per iniziare: «Sono sicura: sarà una fantastica esperienza. Non vedo l’ora di svolgere la preparazione con le nuove compagne. Sarò una delle più piccole e credo che non sarà semplice, ma ce la metterò tutta. Voglio crescere fisicamente e calcisticamente. Dovrò fare una nuova esperienza anche nella vita, dato che starò lontano dalla famiglia per la prima volta. Fin da piccola sognavo di fare la calciatrice e di poter giocare ad alti livelli e spero che tutto ciò si avveri. Sono occasioni uniche che non capitano spesso e cercherò di cogliere questa con la Jesina e quindi mi impegnerò al massimo dall’inizio alla fine».