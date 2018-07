Cingoli, cassonetti stracolmi

SEGNALAZIONE - Rifiuti gettati in modo indiscriminato in via Trentavisi

caricamento letture sabato 21 luglio 2018 - Ore 15:36 -

Condividi +1 Email WhatsApp Condivisioni 0

Cingoli, Balcone delle Marche ma la vista può lasciare a desiderare. In particolare se qualcuno abusa dei cassonetti e butta i rifiuti in modo indiscriminato senza rispettare i giorni di consegna che sono stati stabiliti. Un lettore segnala che questa mattina in uno dei punti di raccolta dell’immondizia, all’inizio di via Trentavisi, sono comparsi sacchetti di ogni sorta anche gettati fuori dai contenitori «vengono gettati al di fuori dai giorni in cui devono avvenire le consegne». Tra l’altro uncartello indica che l’area è videosorvegliata ma secondo il lettore «non vengono fatte le multe ai cittadini scorretti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA