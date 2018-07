MACERATA - Tra le autorità presenti, il sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Salvatore Giuliano, il direttore del Fondo per lo sviluppo del Qatar, Khalifa Bin Jassim Al Kuwari e l'ambasciatore del Qatar, Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki

Si svolgerà martedì prossimo, 24 luglio, alle 11,30, la cerimonia di posa della prima pietra per la realizzazione del nuovo Polo scolastico nell’area dell’ex Casermette dove saranno ricostruiti i due Istituti comprensivi Enrico Mestica e Dante Alighieri, resi inagibili dalle scosse sismiche. Il progetto è cofinanziato da una donazione del Fondo per lo Sviluppo del Qatar.

Tra le autorità presenti, il sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Salvatore Giuliano, la commissaria per la ricostruzione, Paola De Micheli, il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, il sindaco di Macerata, Romano Carancini, il direttore del Fondo per lo sviluppo del Qatar, Khalifa Bin Jassim Al Kuwari e l’ambasciatore del Qatar, Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki.

Il benvenuto agli ospiti e i saluti ufficiali sono previsti in piazza della Libertà (ore 10) mentre subito dopo l’illustrazione del progetto si terrà al Palazzo Buonaccorsi.

Al termine, alle 11,30 circa, ci si sposterà in via Roma nell’area del cantiere delle ex Casermette per la cerimonia di benedizione da parte del vescovo Nazzareno Marconi e di posa della prima pietra, alla quale è invitata l’intera città.