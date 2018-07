Santa Maria conquista il palio

CINGOLI - Il terziere giallo-rosso si è classificato in prima posizione nella gara organizzata all'interno della trentesima edizione della rievocazione storica del Balcone delle Marche

Palio di Cingoli, vince Santa Maria. La gara, organizzata all’interno della 30esima rievocazione storica “Cingoli 1848”, è andata in scena nell’ultimo fine settimana in piazza Vittorio Emanuele II. A fronteggiarsi ragazzi e ragazze cingolane suddivisi nei terzieri di Santa Maria, San Nicolò e San Giovanni Battista. Le due manches della Corsa delle Botti nel centro storico hanno fatto subito andare in testa S. Maria, seguita da San Nicolò e San Giovanni. In serata le altre competizioni ludiche: la corsa con i sacchi, il taglio del tronco (particolarmente impegnativo), la rotta delle pigne e la prima manche del tiro alla fune. L’epilogo con l’assegnazione degli ultimi punti domenica pomeriggio, dopo il corteo storico e al cospetto della figuranti, della Magistratura Comunale e della Guardia Civica Pontificia, con la seconda manche del tiro alla fune e della staffetta. La classifica finale ha visto primeggiare S. Maria appunto con trentotto punti, staccando di un solo punto il terziere di San Nicolò. San Giovanni ha chiuso al terzo posto con venti punti. Ai giallo-rossi il Gonfaloniere ha consegnato l’artistico palio su tela disegnato da Giuseppe Piattoni. A questo drappo si aggiungono gli altri quattro vinti negli anni 2011, 2012, 2015 e 2016. Questi i nomi dei componenti del terziere vincitore: Emanuele Infurna, Nicola Danti, Michael Amantini, Mattia Leoni, Ambra Branchesi, Cristiano Coppari, Emanuele Nuccelli, Michele Marchegiani, Nicola Tosi. Anche la società Ruzzola di Avenale ha presentato al pubblico il gioco della ruzzola con una gara che è stata vinta dal terziere di Santa Maria.



Grande la partecipazione del pubblico che ha applaudito i figuranti nel sontuoso corteo snodatosi dai viali Valentini ed entrato a porta Pia, dopo l’apertura dei grandi battenti. Molto suggestiva la cornice in piazza che ha ospitato anche il duello a la pistola con gli attori del teatro Liolà. La conclusione è stata affidata alla raffinate coreografie di Marche 800 della Compagnia Nazionale di danza storica con la soirée danzante, durante la quale sono stati resi noti anche i vincitori del concorso “Il ’48 in vetrina”: primo classificato il gruppo Green Vision Ottico Pietroni Cingoli, al secondo posto la cartolibreria Masciani Stefania ed al terzo il centro estetico Orchidea e la Sartoria del Corso. Menzioni speciali a I Gelati della Zia, la vineria Cantina del Palazzo, Idea Verde, oreficeria Giustiniani e la macelleria Sandroni Gianni. Alla fine il taglio delle torte offerte a tutti i presenti ed omaggi floreali alle collaboratrici della manifestazione.