Scossa di 3.2 a Muccia

SISMA - E' stata registrata alle 9,19 ed è stata avvertita distintamente nell'entroterra



Visualizza mappa ingrandita

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 si è verificata questa mattina alle 9,19 con epicentro un chilometro ad ovest di Muccia, non lontano dall’area che in questi mesi ha tremato tante volte. L’epicentro non è lontano dall’area Sae, registrato a 9 km di profondità secondo i dati Ingv. La scossa è stata distintamente avvertita in tutto l’entroterra, un movimento sussultorio breve ma intenso. L’ultima scossa forte nella zona, di magnitudo 3.9 si era verificata lo scorso 21 maggio, alle 10.49, con epicentro 2 km ad ovest di Muccia.