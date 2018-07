ANNUNCI - Scrivi a lavoro@cronachemaceratesi.it

LOCALI – Il Di Gusto, ristorante di Battisti a Macerata, è alla ricerca di personale specializzato sala / bar per ampliare il proprio organico e programmare aperture di nuove attività. Per chi fosse interessato si chiede di inviare i propri contatti e il proprio curriculum all indirizzo e-mail. digustomacerata@gmail.com. Info 0733/472922.

INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE CONFINDUSTRIA MACERATA: Per queste offerte inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003, via e-mail a: srp@confindustriamacerata.it, specificando il codice dell’ annuncio.

Si ricerca per azienda settore legno arredo un RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (cod. annuncio Conf 137). Si richiede Laurea in Economia e Commercio, esperienza nel ruolo, buone capacità relazionali, buon utilizzo dei sistemi informatici e dei software dedicati alla gestione contabile. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Si ricerca per azienda settore ristorazione un CUOCO/A con esperienza (cod. annuncio Conf 127). La risorsa verrà inserita in un contesto attento alla qualità e alla valorizzazione dei prodotti locali. Il candidato deve essere in grado di gestire alti flussi e avere dimestichezza e capacità nell’utilizzo di prodotti locali. Si richiede esperienza pluriennale nella mansione; buone capacità di lavoro autonomo, dell’organizzazione della cucina e del personale interno, della preparazione di piatti tipici marchigiani. Il profilo ricercato dovrà essere professionale, scrupoloso, flessibile, appassionato, comunicativo e dimostrare buone doti di leadership e ottima capacità di gestione dello stress.

Sede di lavoro: provincia di Macerata

Si ricerca per azienda settore prodotti fitness e sport della provincia di Macerata EXPORT AREA MANAGER (cod. annuncio Conf 132). La risorsa avrà il compito di

gestire, sviluppare e consolidare le aree: Paesi Arabi, India, Cina, Sud-Est Asiatico, Oceania, Africa Subsahariana. Si occuperà, in accordo con la Direzione Commerciale, di elaborare e definire le

strategie commerciali e di assicurare la corretta attuazione dei piani commerciali allo scopo del raggiungimento degli obiettivi definiti. Supervisionerà l’operato dei distributori attraverso continui

affiancamenti. Si richiede ottima conoscenza lingua inglese, esperienza pregressa nella gestione di reti di distribuzione diretta e indiretta all’estero e disponibilità a frequenti trasferte.

Si ricerca per azienda settore lapidei un ADDETTO/A RIFINITURA a banco (cod. annuncio Conf 126). E’ richiesta esperienza nella mansione. Sede di lavoro: provincia di

Macerata.

Si ricerca per azienda settore metalmeccanico:

un DISEGNATORE TECNICO con esperienza (cod. annuncio Conf 128). Sono richiesti Diploma di Perito Meccanico e conoscenza di Autocad,

un ADDETTO REPARTO VERNICIATURA (cod. annuncio Conf 129) per verniciatura a polvere all’interno della cabina di verniciatura,

un ADDETTO REPARTO MONTAGGIO (cod. annuncio Conf 130) per montaggio carpenterie metalliche

Sede di lavoro: provincia di Macerata