Capriolo “in gita” a Fontespina

CIVITANOVA - L'ungulato avvistato intorno alle 14 nel quartiere. La municipale ha presidiato l'area e seguito gli spostamenti dell'animale che ha trovato rifugio all'interno di un terreno privato e recintato. L'arrivo della polizia provinciale ha permesso che la situazione si risolvesse per il meglio

Capriolo in fuga per Fontespina, polizia municipale alle prese con un bell’esemplare di ungulato che dalle 14 di oggi pomeriggio ha girovagato per il quartiere, attraversando anche la statale 16 tra la ferrovia e le zone più verdi ad ovest.

La presenza in città del capriolo, un maschio adulto, poteva però rappresentare un problema in città, col traffico e la presenza di veicoli e persone. I vigili urbani pertanto hanno presidiato l’area e seguito gli spostamenti dell’animale che ha trovato rifugio all’interno di un’area verde, un terreno privato e recintato nel quale però è rimasto chiuso. L’arrivo della polizia provinciale ha permesso che la situazione si risolvesse per il meglio. Non è insolito, soprattutto d’estate che caprioli e cerbiatti arrivino fino alla costa, magari scendendo lungo il fiume Chienti. Circa un mese fa un altro avvistamento analogo nella zona del lungomare.