Ospedale, danni all’impianto idrico:

serve manutenzione straordinaria

MACERATA - La direzione sanitaria ha convocato un summit per la prossima settimana per organizzare il personale in vista dei lavori di sistemazione

Danni all’impianto idrico dell’ospedale di Macerata, serve manutenzione straordinaria. E’ stato comunicato in queste ore dalla direzione sanitaria, che ha convocato un summit per la prossima settimana in modo da organizzare personale e pazienti. L’intervento in sicurezza non sarà semplice dal punto di vista logistico, quindi saranno valutate le misure e le soluzioni tecniche compatibili. (Servizio in aggiornamento)

