Un pullmino attrezzato per l’Anffas

MACERATA - A donarlo la fondazione Colonna. Servirà per il trasporto dei ragazzi e delle ragazze che ogni giorno frequentano il centro

Un Fiat Ducato attrezzato per il trasporto delle persone con disabilità. E’ questo il dono consegnato oggi all’Anffas di Macerata dalla fondazione Girolamo Colonna. Presenti il presidente di Anffas Marco Scarponi, insieme agli operatori e ai ragazzi ospiti del centro, e il presidente della fondazione, Nicola Colonna.

Un momento di festa che ha suggellato il rapporto tra Anffas e fondazione Colonna impegnata da tempo nella realizzazione di iniziative e progetti di alto valore sociale. «Questo dono – ha detto Scarponi -, è per noi motivo di orgoglio e riconoscimento. Segno evidente che il lavoro e l’impegno che da anni rivolgiamo alle persone con disabilità ed alle loro famiglie è apprezzato dalla nostra città e che l’associazione e i servizi che offre rappresentano per il territorio un elemento a garanzia di una maggiore qualità di vita per tutti».