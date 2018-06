CAMERINO - Massimo Sargolini è stato relatore di 7 meeting per parlare della piattaforma di ricerca promossa dall'ateneo camerte sulla riduzione del rischio legato a catastrofi

Un prof Unicam in tour per gli States per parlare di riduzione del rischio legato a catastrofi: sette i meeting tenuti dal docente Massimo Sargolini della Scuola di Architettura e design dell’Università di Camerino. Tra la fine di aprile e la prima metà di maggio Sargolini ha tenuto in qualità di relatore 7 meeting in diverse università americane, all’Ambasciata italiana in Usa e alla World Bank. L’obiettivo era presentare il consorzio di ricerca “Redi – Reducing risks of natural disasters”, una nuova piattaforma di ricerca interdisciplinare per la riduzione del rischio di catastrofi promossa dall’Università di Camerino in collaborazione con altri atenei italiani e europei. Il docente ha illustrato ai colleghi statunitensi le gravi conseguenze del terremoto del 2016 nell’Italia centrale e ha avuto modo di acquisire da loro preziose esperienze nel campo della ricerca di riduzione dei rischi naturali e di calamità. Inoltre è servito ad avviare una prima rete di università italiane e americane per poter partecipare congiuntamente alla call “Italia-Usa – Cooperazione scientifica e tecnologica”.