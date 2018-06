MACERATA - In viale Indipendenza l'apparecchio non funziona da circa un mese

E’ rotto da un mese il semaforo di viale Indipendenza, di fronte alla gelateria Almalù. A segnalarlo alcuni lettori, preoccupati dalla pericolosità dell’attraversamento pedonale, già difficile quando il semaforo era in funzione. L’apparecchio non funziona nemmeno di notte, quando dovrebbe lampeggiare per avvisare gli automobilisti della presenza delle strisce. Sarebbero state fatte diverse telefonate per chiedere a chi di dovere di ripararlo, al momento senza risultati.