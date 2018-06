L'ACCORDO permette di accedere a finanziamenti per istallare sistemi di videosorveglianza nelle zone più a rischio. Sarà sottoscritto domani in Prefettura anche da Macerata e Civitanova

Promuovere la sicurezza urbana e monitorare le aree e le attività a rischio di illegalità e degrado con la possibilità di accedere a finanziamenti per la videosorveglianza. Domani alle 12 nella sala giunta della Prefettura, saranno 13 i comuni che sottoscriveranno il Patto per la sicurezza urbana: Civitanova, Colmurano, Esanatoglia, Gualdo, Macerata, Montecosaro, Montefano, Monte San Giusto, Muccia, Penna San Giovanni, Pieve Torina, Sant’Angelo in Pontano e Urbisaglia. La sottoscrizione di tali accordi permetterà agli enti locali di concorrere a livello nazionale per la concessione di un finanziamento per istallare sistemi di videosorveglianza nelle aree più sensibili, individuate di comune accordo tra Prefettura e Comuni. Il testo del protocollo è stato predisposto dal ministero dell’Interno d’intesa con l’Anci e alla sottoscrizione dovrà fare seguito la presentazione del relativo progetto tecnico, che una volta approvato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sarà esaminato da parte della Commissione di nomina ministeriale. Tale organismo valuterà le domande di concessione dei finanziamenti ed i contenuti di ogni progetto, assegnando un punteggio. L’ammissione al finanziamento avverrà in base ad una graduatoria nazionale, predisposta al termine della fase valutativa, fino all’esaurimento delle risorse stanziate. Hanno già firmato il patto i comuni di Appignano, Caldarola, Camerino, Camporotondo, Castelraimondo, Cessapalombo, Loro Piceno Matelica, Mogliano, Montelupone, Monte San Martino, Pioraco, Porto Recanati, Recanati, Ripe San Ginesio, San Severino, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino e Valfornace.