MACERATA - Da settembre dirigerà il reparto. «Il tema degli abusi, degli effetti post sisma e delle difficoltà sociali sono i principali che caratterizzano il nostro lavoro». Il dirigente amministrativo dell’Asur, Fabrizio Trobbiani: «La pianta organica prevede 22 medici a tempo indeterminato, obiettivo che possiamo raggiungere quest'anno». Il direttore dell'Area Vasta Maccioni: «Con questa nomina, dobbiamo subito colmare il vuoto a Civitanova»

di Mauro Giustozzi

(Foto di Fabio Falcioni)

Una promozione all’interno della stessa Area Vasta 3. Quella di Stefano Nassini, 53 anni, che da Civitanova, dal primo settembre, traslocherà all’ospedale di Macerata come primario della struttura complessa di psichiatria. E’ lui ad essersi classificato al primo posto in un terzetto che comprendeva altri medici dell’Av3 come Meloni e Giansanti, coi quali collaborerà proficuamente nei prossimi mesi. «Innanzitutto un ricordo lo devo alla dottoressa Carassai che ho avuto di conoscere ed apprezzare che è recentemente scomparsa – ha detto il neo primario di origini tarantine -. A 40 anni dalle legge Basaglia che ha chiuso i manicomi restano le criticità in un settore che pone davanti a noi delle sfide importanti da affrontare e vincere.

La mia carriera ha avuto soprattutto tre tappe molto importanti: la specializzazione all’Università di Pisa in psichiatria, dieci anni di lavoro in una realtà sanitaria come quella di Brescia che mi è molto servita nella formazione professionale ed infine l’approdo all’Area Vasta 3 nell’ospedale di Civitanova. Lavorerò nel segno della continuità all’interno di percorsi che ci sono già e sono molto efficaci. Rispetto ad altri reparti ospedalieri, la psichiatria più che di macchinari all’avanguardia ha bisogno di avere personale, medici, preparati in grado di saper affrontare emergenze e criticità che ogni giorno ci vengono posti dai pazienti. Ma sotto questo aspetto sono molto fiducioso sul supporto dell’Av3 e del suo direttore Alessandro Maccioni».

Il dirigente amministrativo dell’Asur, Fabrizio Trobbiani, ha rassicurato il neo primario sul fatto che ci saranno quegli innesti medici per il reparto di psichiatria su tutta l’Area vasta 3. «La pianta organico-occupazionale – ha detto Trobbiani – prevede la presenza di 22 medici a tempo indeterminato in psichiatria e credo che potremo raggiungere questo obiettivo già in questo 2018. Ci sono tre medici da stabilizzare già in organico ed un posto che dovrà essere reperito tramite concorso. In un futuro breve ci sarà anche la figura dello psicologo all’interno di questo reparto che agirà anche a supporto dell’Hospice e del Sert». Stefano Nassini ha poi indicato quelle che sono le caratteristiche e le richieste di trattamenti psichiatrici che giungono dal territorio provinciale.

«Il tema degli abusi, degli effetti post sisma e delle difficoltà sociali sono i principali che caratterizzano il nostro lavoro quotidiano. Quindi bisogna essere in grado di dare risposte molteplici a problematiche differenti. Agiremo per prima cosa sull’area delle urgenze seguite da residenzialità ed assistenza domiciliare dei pazienti. Va detto che noi spesso ci troviamo a seguire i pazienti per tutta la loro vita. Negli ultimi anni si è aggiunto il problema delle dipendenze da droga e alcol, la ludopatia. E, soprattutto, è venuto sempre meno il sostegno e la cura che una volta c’era da parte delle famiglie. Nuclei che sono sempre più piccoli e che non garantiscono quella tenuta sociale del paziente in cura a livello psichiatrico. Così come è importante individuare a livello precoce la malattia nel paziente, il che consente di poterlo aiutare ancor prima che esploda in tutta la sua gravità la problematica mentale». Il direttore di Area Vasta 3, Alessandro Maccioni, ha ribadito come su investimenti e piano occupazionale l’Av3 abbia fatto sempre passi avanti negli ultimi anni.

«Abbiamo supportato con atti concreti tutti i professionisti arrivati in Av3 –ha detto Maccioni- e così continueremo a fare grazie al supporto dell’Asur e della Regione Marche. Nessun taglio di risorse negli ultimi tre anni, questo qualcosa vorrà pur dire. Con l’arrivo di Nassini a Macerata dal primo settembre si aprirà un vuoto che dovremo subito coprire a Civitanova. Ma abbiamo valenti professionisti all’interno della nostra area vasta. Non è un caso che a questo concorso abbiano partecipato tre professionisti già operanti in sanità maceratese come Meloni e Giansanti oltre a Nassini che è poi risultato il vincitore del concorso».