CIVITANOVA

A venticinque dalla morte di Don Tonino Bello, Civitanova ricorda il parroco, vescovo, scrittore e poeta scomparso nel 1993. Un incontro organizzato dall’Unità pastorale di San Pietro e Cristo Re insieme al promotore Aldo Caporaletti e in programma venerdì 29 giugno nella sala parrocchiale Don Lino Ramini. Il ricordo di Don Tonino Bello verrà ripercorso attraverso la sua personalità e le sue opere come la marcia della Pace del dicembre 1992, quando già gravemente malato, arrivò fino alla città di Sarajevo ancora sotto assedio. A tracciare un approfondito profilo di don Tonino il suo collaboratore e amico Renato Brucoli nell’intervento “L’etica del volto in don Tonino Bello, vescovo conciliare”. Brucoli, incaricato (primo laico) dal vescovo di Molfetta di dirigere il settimanale diocesano Luce e Vita, è oggi autore di saggi biografici su don Tonino Bello. La lezione di Renato Brucoli – preceduta dalla proiezione di una scheda filmata su don Tonino Bello – sarà accompagnata dalla lettura di alcuni brani dai suoi scritti. Completerà l’incontro la proiezione del film L’Anima attesa. Lo sguardo di don Tonino Bello, ideato dall’attore Carlo Bruni, regia di Edoardo Winspeare . Il film, un mediometraggio, è stato prodotto da Pax Christie e dalla rivista Mosaico di Pace (fondata da don Tonino Bello) tramite una sottoscrizione popolare.