VOLLEY - Tra le varie novità introdotte spicca la possibilità di sottoscrivere l’All-In che permetterà a prezzo speciale di seguire tutte le gare interne della stagione, comprese eventuali semifinali e finali Scudetto, quarti e semifinali di Champions League. Non mancano le promozioni anche per le famiglie, oltre che per Under 18 e Over 65. Prevendita all'Eurosuole Forum e anche online e sul circuito Vivaticket

“Fino all’ultimo punto. Con voi. Punta su di noi!”. Abbonamento All-In, tutta la stagione a metà prezzo. E’ questo il claim della campagna abbonamenti 2018-2019, presentata ufficialmente alla stampa e ai tifosi.

Tra le varie novità introdotte, infatti, spicca la possibilità di sottoscrivere l’Abbonamento All-In che permetterà a prezzo speciale (meno della metà di quanto si spenderebbe acquistando il biglietto per ogni singola gara) di seguire tutte le gare interne della stagione, comprese eventuali Semifinali e Finali Scudetto, Quarti e Semifinali di Champions League. Non mancano le promozioni anche per le famiglie, oltre che per Under 18 e Over 65. Prevendita all’Eurosuole Forum e anche online e sul circuito Vivaticket. «Continuiamo a mantenere dei prezzi molto contenuti, anche rispetto ad altre realtà del nostro livello in SuperLega – spiega l’ad Albino Massaccesi – In particolare perché vorremmo avere uno zoccolo duro di abbonati e di sostenitori che ci stiano vicino per tutta la stagione e non soltanto per le gare più importanti. Per questo abbiamo studiato una formula come l’abbonamento All-In e introdotto una promozione come il Pacchetto Famiglia».

Queste tutte le info sulla campagna abbonamenti 2018-2019

– La campagna abbonamenti prenderà il via domani.

– Vendita tessere presso l’Eurosuole Forum tutti i giorni tranne domenica (fino al 7 luglio, poi dal 9 luglio aperto solo da giovedì a sabato). Orario feriale 17.00-19.30, il sabato 10.00-13.00 e 17.00-19,30, la domenica chiuso.

– Prelazione vecchi abbonati fino a sabato 21 luglio. Dal 23 luglio i posti non confermati saranno rimessi in vendita. I posti già liberi sono in vendita sin da mercoledì 27 giugno. E’ possibile esercitare la prelazione all’Eurosuole Forum negli orari di aperture e anche online su Vivaticket.it (solo in caso di conferma del posto e della tariffa. Per i vecchi abbonati al settore E rivolgersi direttamente in biglietteria).

– Possibilità di acquisto dell’abbonamento online (su Vivaticket.it) e nei punti vendita Vivaticket in tutta Italia (escluso Pacchetto Famiglia e Lube nel Cuore). La ricevuta di acquisto dovrà essere cambiata con la relativa tessera di abbonamento presso l’Eurosuole Forum entro la prima gara in abbonamento.

– In caso di furto, smarrimento o deterioramento in base alle leggi vigenti la tessera di abbonamento non potrà essere sostituita.

Abbonamento All-In

E’ valido per tutte le gare interne che si giocheranno nella stagione 2018-2019 (max 27 gare) in ogni competizione. Non ci sarà bisogno quindi di comprare il biglietto per eventuali Semifinali o Finali Scudetto, o per le partite dei Quarti e di Semifinale di Champions.

Abbonamento Standard

L’abbonamento Standard è valido soltanto per le partite interne di Regular Season di SuperLega, del girone di Champions League, dei Quarti di finale di Coppa Italia, dei Quarti di finale dei Playoff scudetto.

Promozione Pacchetto Famiglia

Il secondo abbonamento a prezzo ridotto a scelta per coniuge o figlio Over 18

– VIP (abbonamento colore celeste) ingresso a tutte le gare stagionali, posto nel settore B centralissimo dietro alle panchine, parcheggio riservato, ingresso privato, buffet pre-gara in sala hospitality, distanza tra i seggiolini più ampia: All-In 800 euro prezzo unico.

– PREMIUM (abbonamento colore rosso) settore B centralissimo dietro alle panchine, distanza tra i seggiolini più ampia: All-In 500 Euro Intero e 410 Euro Ridotto, Standard 400 Euro Intero e 320 Euro Ridotto.

– GOLD (abbonamento colore giallo) posto nei due settori laterali A-C dietro alle panchine, distanza tra i seggiolini più ampia: All-In 320 Euro Intero e 260 Euro Ridotto, Standard 250 Euro Intero e 200 Euro Ridotto.

– TRIBUNA (abbonamento colore blu) posto nei settori G-H-I della tribuna dietro al primo arbitro: All-In 250 Euro Intero e 210 Euro Ridotto, Standard 200 Euro Intero e 160 Euro Ridotto.

– GRADINATA (abbonamento colore verde) posto nel settore M nella parte centrale del lato corto del campo opposto all’ingresso: All-In 200 Euro Intero e 160 Euro Ridotto, Standard 150 Euro Intero e 120 Euro Ridotto.

– GRADINATA LNC (abbonamento colore verde riservato ad iscritti Club “Lube nel Cuore”) posto nel settore E nella parte centrale del lato corto del campo in zona ingresso: All-In 150 Euro Intero e 130 Euro Ridotto.

*PREZZO RIDOTTO: riservato a Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)

I prezzi dei biglietti per le singole gare

N.B.: La società si riserva la possibilità di modificare i prezzi per le gare più importanti della Regular Season e per le fasi dei Play Off di SuperLega e Champions League.

PREMIUM (settore B):

Biglietto numerato singola partita: 40 Euro Intero, 30 Euro Ridotto

GOLD (settori A-C):

Biglietto numerato singola partita: 30 Euro Intero, 20 Euro Ridotto

TRIBUNA (settori G-H-I):

Biglietto numerato singola partita: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto

GRADINATA (settori E-M):

Biglietto numerato singola partita: 16 Euro Intero, 12 Euro Ridotto

CURVA (settori D-F-L-N non numerata):

Biglietto singola partita: 14 Euro Intero, 10 Euro Ridotto