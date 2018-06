STYLE - Il club cuciniero ha presentato le innovative scelte di immagine, una virata netta rispetto al passato che parte proprio dal rinnovamento del marchio

La Lube ha da oggi un nuovo logo ufficiale. Stamattina, in occasione del lancio della campagna abbonamenti, il Club cuciniero ha presentato le innovative scelte di immagine, una virata netta rispetto al passato che parte proprio dal rinnovamento del marchio. Il nuovo logo societario, che sostituisce l’ultimo utilizzato dal 2006 in poi, è stato ideato da Cristina Vincenzi, diplomata all’Accademia in Belle Arti con una tesi di Laurea in Graphic Design proprio sull’identità visiva della Lube Volley. Si tratta del quarto marchio nella storia della società biancorossa dal 1990 ad oggi. Il marchio è l’acronimo di Lube Volley. Nasce da una griglia di forma quadrata, in cui si configurano delle strisce date dall’alternanza di positivo e negativo. Le strisce incrociandosi formano le due lettere L e V, i due segmenti hanno ugual spessore. Il tutto è ruotato di -45°, la L diviene contenitore della V. Nasce un unico segno, che per un gioco di pieni e vuoti dà l’idea della terza dimensione. Contemporaneamente, è stata lanciata la nuova versione del sito ufficiale Lubevolley.it, realizzato dalla Greenbubble Digital Agency di Sirolo. Perfettamente compatibile con ogni dispositivo mobile o desktop grazie alla adattabilità in automatico in base al device utilizzato, il sito riprende i colori e le nuove linee grafiche scelte dal Club.