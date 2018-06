NOMINE - Passaggio di consegne nel sodalizio. Tutti i nomi del nuovo Consiglio direttivo

Passaggio di consegne al Lions Club di Matelica: il nuovo presidente è Mario Gigliucci. Il presidente uscente, Endrio Pataracchia, ha ringraziato quanti hanno condiviso e supportato le attività durante l’ultimo anno.

«Ringrazio per la fiducia che mi avete accordato – ha detto Gigliucci nel suo primo discorso da presidente – e mi appresto con gioia e spirito lionistico a svolgere questo ruolo per l’anno che sta per iniziare. Con tutti i componenti del Consiglio direttivo, cercheremo nel modo migliore di seguire gli indirizzi e le linee guida date dal governatore, impegnandoci ad effettuare i services inseriti nei cinque ambiti: Diabete, Ambiente, Fame, Vista e Cancro infantile, scegliendo quelli più consoni e realizzabili dal nostro club. Prenderemo in attenta considerazione le richieste e le esigenze delle associazioni locali per fare quanto possibile tutto il nostro sostegno morale e finanziario». Presenti anche la presidente della terza circoscrizione, Mara Martinovich, del vicesindaco di Matelica, Anna Grazia Ruggeri, del maresciallo della stazione di Matelica, Fabrizio Cataluffi. Ecco il consiglio direttivo dell’anno 2018-2019: Carlo Maria Conti vicepresidente, Gian Marco Russo segretario, Endrio Pataracchia tesoriere, Giovanni Trampini cerimoniere, Susanna Marini censore, Fabrizio Coicchio presidente del Comitato soci, Matilde Amina Murani Mattozzi officer telematico, Sauro Grimaldi e Massimo Pacini consiglieri, Caterina Latella referente Lcif e Paola Procaccini referente Gst.