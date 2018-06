TOLENTINO - Il 6 luglio la storica band emiliana si esibirà in zona Sticchi, vicino alla piscina comunale

Festa della birra a Tolentino, arrivano i Modena city ramblers. Il concerto si terrà il 6 luglio in zona Sticchi, vicino alla piscina comunale. Dopo le oltre 80 date con cui ha portato in giro per i palchi di tutta Italia il loro sedicesimo album, la storica band emiliana torna in tour annunciando le prime date del “Sulla strada, controvento tour”, una serie di appuntamenti live in cui proporrà alcuni brani estratti dall’ultimo album, alternati a dei loro grandi classici. La band del tour è composta da Davide Dudu Morandi, voce, Franco D’Aniello, flauto e tromba, Massimo Ice Ghiacci, basso, Francesco Fry Moneti, violino, chitarra e plettri vari, Leonardo Sgavetti, fisarmonica e tastiere, Gianluca Spirito, chitarra e plettri, Roberto Zeno, batteria e percussioni.