«Perdere il Teatro della Comunità significa cancellare un’esperienza culturale e sociale, promotrice di un progetto originale nella città e capace di coinvolgere tanta parte della società civitanovese, anche quella legata al mondo del disagio». Il Pd con Mirella Franco, Yuri Rosati e Giulio Silenzi interviene nel dibattito culturale dopo la cancellazione del teatro della Comunità dalle iniziative promosse dal Comune. Dopo il rammarico dell’organizzatore Marco Di Stefano la politica offre il suo punto di vista sul taglio: «Del tutto incomprensibile la scelta di rinunciarvi fatta dall’assessore alla cultura Gabellieri – scrivono in un comunicato – avallata come al solito dal sindaco Ciarapica e dall’assessore ai servizi sociali che asseconda passivamente. La Gabellieri dice che i problemi di budget hanno reso impossibile inserire l’iniziativa all’interno del cartellone culturale di Civitanova. Ma come si fa? Si sta parlando di un finanziamento di 4000 euro in un bilancio di circa un milione e mezzo, la cifra più alta degli ultimi anni. Una cifra che questa giunta ha tante volte bruciato per sciocchezze e flop come il cuore di San Valentino uno dei tanti esempi e ce ne sarebbero molti altri, ma che oggi nega a un’iniziativa che ha sempre trovato con le amministrazioni precedenti attenzione e risorse. Quest’anno per la prima volta viene respinta».