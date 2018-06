CIVITANOVA - È successo all'angolo fra via Fabio Filzi e via Vodice, alcuni testimoni hanno visto un'Alfa 147 grigia ignorare lo stop e finire sopra la vettura parcheggiata

Sfonda la fiancata di una vettura parcheggiata e scappa via, è caccia all’auto pirata. È successo ieri sera all’angolo fra via Fabio Filzi e via Vodice, zona sud di Civitanova. Un’ Alfa 147 grigia ha ignorato lo stop ed è finita contro un suv Ford parcheggiato in via Vodice perpendicolare alla strada da cui proveniva l’auto pirata. Sfondata la fiancata del suv. Poco distante un gruppo di persone che si stava intrattenendo sul marciapiede, solo per puro caso il danneggiamento non si è trasformato in qualcosa di ben più grave. I testimoni che si trovavano lì subito hanno registrato il numero di targa del veicolo che dapprima ha finto di accostare per lasciare i propri dati e poi invece è scappato via in direzione Pescara sul lungomare sud. L’auto danneggiata appartiene ad un residente che abita lì vicino e alcuni abitanti della via che hanno assistito alla scena hanno provato anche in macchina a inseguire e rintracciare l’Alfa pirata ma invano. Subito sono stati allertati i carabinieri che hanno preso nota delle testimonianze e della targa del veicolo. Al vaglio anche le telecamere della zona che avrebbero potuto registrare il passaggio del mezzo.